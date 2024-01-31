WiFi 6E開放新頻段 NCC：已核發76件型式認證

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（中央社記者蘇思云台北31日電）配合數位部開放WiFi 6E頻段提供低功率射頻器材使用，NCC今天審議通過「低功率射頻器材技術規範」第5點修正草案。NCC表示，截至1月底已核發76件型式認證證明，包含無線分享器、手機、筆記型電腦等，滿足民眾使用需求。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議通過「低功率射頻器材技術規範」第5點修正草案，後續將依法制作業程序，辦理發布作業。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，數位部去年8月25日公告修正「中華民國無線電頻率分配表」，比照歐盟標準，開放5.945GHz到6.425GHz供低功率射頻器材免執照使用，NCC在去年9月22日起接受設備廠商可檢附歐盟測試報告向NCC申請審驗，不過國外測試費用還是較貴。

截至1月30日止，NCC已核發76件型式認證證明，其中包含無線分享器21件、手機18件、非隨插即用模組17件、筆記型電腦或平板電腦共11件，以及如無線網卡、VR眼鏡等其他類別設備9件，滿足民眾使用需求。

翁柏宗表示，NCC後續也搭配修正規範，在「低功率射頻器材技術規範」增訂5.945GHz到6.425GHz的相關適用範圍、測試項目及合格標準等規定後，廠商可附上符合技術規範的檢驗報告，向NCC認可的驗證機構申請審驗，預期可大幅增加相關頻段設備審驗合格數量，滿足民眾與產業需求。

NCC補充，這次版本跟先前預告版本內容相同，委員會審議通過後，將依法制作業程序辦理法規發布，最快2月實施。

NCC今天也通過杰德創意影音管理股份有限公司申設境外衛星廣播電視事業「Paramount Network」頻道討論案，取得衛廣執照。

NCC表示，Paramount Network主打客廳就是電影院，主要提供電影與戲劇內容，包含動作冒險、懸疑犯罪、奇幻驚悚、科技未來等類型。（編輯：翟思嘉）1130131