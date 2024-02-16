網路傳輸量5年幾近翻倍 電信業再拋成本分攤議題

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（中央社記者蘇思云台北16日電）民眾時常使用網路電話、收看網路影音內容，帶動整體網路需求。NCC數據顯示，台灣電信業者過去5年網路傳輸量增幅達96%、幾近翻倍；電信業者也提出成本分攤議題，盼向大型平台爭取數據過路費。

國家通訊傳播委員會（NCC）官員說，電信業者確實有收過路費的構想，但實際上怎麼做確實不容易。有的OTT業者可能跟電信業者有設置專線，也許可以進一步思考雙方的合作模式，不一定是收過路費，有些合作可能可以分潤等，思考如何達到共存共榮。

根據NCC發布的「112年通訊傳播市場報告」，民眾使用網路從事的活動，比例最高的為撥打網路語音電話（75.2%），其次是下載圖片、電影、影片、音樂、玩或下載遊戲（44.7%）、參與社群網路（37.7%）、觀賞網路電視（36%），顯示民眾高度使用內容應用程式或大型數位平台。

由於台灣民眾的電信資費，普遍使用不限流量方案，每月平均數據使用量高居全球前段班。依據NCC統計，過去5年，台灣5大電信業者網路傳輸量大幅增加，整體傳輸量自2019年4億7349萬GB、提升到2023年9億2882萬GB，成長幅度達96%、接近翻倍。

NCC報告指出，因為數位應用服務快速發展，帶動網路流量跟頻寬使用需求，國際間以電信業者為主的網際網路服務提供者（ISP），認為大型數位平台業者或內容與應用程式提供者（CAP）獲取龐大收益，卻沒對網路建設成本提供貢獻，ISP因此提出網路成本分攤概念。

針對網路成本分攤機制，歐洲電信網路協會提出發送方付費直接分攤模式，基於CAP的營業額、用戶數或網路使用流量界定不同費用級距，CAP依照級距或比例公平分攤；國際市調機構Oxera則敘明向CAP課徵稅收與設立基金等2個模式，不過，須面對各地區市場規模及商業模式相異、各國評估標準不一等問題。

台灣通訊學會日前舉辦「大型數位網路平台業者就電信網路建設與社會責任分攤之探討」研討會。3大電信業者再度提出呼籲，大型數位平台用網路賺錢，但不需負擔相關建設成本，電信業除了頻譜標金、每年還要繳交頻率使用費，負擔普及服務、打詐等義務，恐造成產業間不公平競爭。

報告指出，各界對網路成本分攤議題解釋立場不同，網路生態系複雜，議題牽涉多方利害關係，國際上尚未有共通解決方案；台灣網路傳輸流量逐年增加，需持續關注國際網路成本分攤議題發展趨勢。（編輯：趙蔚蘭）1130216