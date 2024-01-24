鏡電視違規播政論節目 NCC祭警告要求改正

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北24日電）NCC今天表示，鏡電視沒來申請營運計畫變更，違規製播政論節目「大選鏡來講」，依照衛星廣播電視法對鏡電視處以警告，要求鏡電視改正；若屆期不改正，可以按次處罰。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審查鏡電視未經申請變更「鏡電視新聞台」營運計畫後續處置討論案。NCC表示，鏡電視先前申設營運計畫，業者強調無意製播政論性談話節目，如有違規，處警告或新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰，並要求限期改正。

NCC主秘黃文哲表示，針對這次爭議點，鏡電視稱「大選鏡來講」屬於調查報導節目，因此也諮詢專家學者意見。專家學者認為，調查報導是由記者主導，就特定議題進行原創調查分析，製作時間較長，新聞台對調查結果負全責；政論節目是主持人跟來賓針對特定議題進行各自詮釋，製作時間較短，通常來賓言論立場不代表新聞台立場。

黃文哲表示，專家學者認定「大選鏡來講」屬於政論節目，委員會也認為這不符合營運計畫內容，依衛星廣播電視法第15條、第61條等規定，對鏡電視祭出警告，要求業者改正；若以後再有類似情形，就會直接開罰。

媒體追問法規最高可罰百萬，為何這次只祭出警告，黃文哲表示，第一次是警告，但這項處分未來也會列為新聞台評鑑換照的考量，仍有一定影響。（編輯：張良知）1130124