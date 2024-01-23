陳耀祥：電信5家變3家有助發展 短期內不會有新業者

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（中央社記者蘇思云台北23日電）NCC主委陳耀祥表示，電信業是資本密集、技術門檻高的行業，台灣過去曾經歷多家電信業者、持續整併的狀況，如今電信業從5家變成3家，將有助於產業發展正常，預料短期內電信業者不太可能再增加家數。

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今天表示，他在NCC的8年期間，通訊傳播環境改變很快，沒料到電信合併案來得這麼快。外界本來預期台灣大跟亞太電信合併，「沒想到結婚時發現新郎與新娘是不同人」。

他分析，催化產業整併的原因，包括先前的499之亂、企業客戶競爭、打詐等都有影響。未來3家電信，對產業發展比較正常，但資費也可能有影響。台灣電信業從過去的資費競爭，未來將進入服務、設備與品質競爭。

電信業5家變3家，陳耀祥表示，電信業是資本密集、技術門檻高的行業，台灣過去曾經歷多家電信業者、持續整併的狀況，預料短期內電信業者不太可能再增加家數，電信業未來重點是應用服務與創新，對3家業者的創新模式有信心。

NCC主秘黃文哲表示，持續觀察電信業者市場影響力、市占率、資費等，觀測小組至少會監測到今年6月底。台灣大本來申訴數較多，但後來有稍微下降，遠傳電信則是提前防範，一開始不多，後來有多一點，現在2家申訴數都有下降、逐漸進入穩定期。

黃文哲說，用戶對資費轉換、訊號部分比較有意見，台灣大當初說法提到第一天就有感，跟用戶實際體驗有落差，因此收到較多申訴。

黃文哲表示，訊號涵蓋問題上，會跟電信業系統整併進度有關。最近台灣之星用戶訊號問題還是不少，而且不是低資費用戶，可能是一般499元、599元的資費，這部分還在了解原因。（編輯：潘羿菁）1130123