麥寮鄉長補選民眾黨選前造勢 蔡壁如出席未上台

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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）全台有6場補選13日將登場，民眾黨徵召林宜豊投入雲林麥寮鄉長補選，今晚舉辦選前之夜造勢，擔任中市府市政顧問的蔡壁如現身會場，她表示，因公務員身分不會上台助講。

麥寮鄉前鄉長蔡長昆因當選無效二審定讞而遭免職，鄉長懸缺由雲林縣肉品市場前副總經理邱良閱暫代。雲林縣選委會公告，麥寮鄉13日補選，民眾黨徵召林宜豊投入麥寮鄉長補選。

台灣民眾黨今天晚間在麥寮鄉舉辦「與豊一起，麥寮升級」選前之夜，上百名支持者到場高喊「當選！」黨主席柯文哲率各地方黨部主委、黨籍立委向鄉民請託。

選前活動宣傳海報上沒有蔡壁如，遭質疑民眾黨秘書長周榆修與蔡壁如有心結。蔡壁如晚間7時許出現在造勢會場，她強調，自己之前是負責黨團的雲嘉南地區事務，在地方有許多好朋友，林宜豊就是其中之一，她經常會到麥寮與林宜豊夫妻討論青農議題，今天是以好友的角色來為他加油。

記者追問是否跟周榆修有心結？她澄清沒有心結，對於宣傳海報上沒有她，也不覺得委屈。

蔡壁如說，自己仍有公務員身分，雖然已是下班時間，不過要為好友加油，還有各種方式，所以不會上台助講、也不會穿競選背心。（編輯：郭諭儒）1130412