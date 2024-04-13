全黨輔選麥寮未能取勝 柯文哲：地方仍需長期經營

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（中央社記者郭建伸台北13日電）民眾黨全黨輔選提名的麥寮鄉長補選候選人林宜豊，但未能取勝。民眾黨主席柯文哲今晚表示，選舉結果反映地方選舉仍需要長期經營，民眾黨將來必須更注重地方組織發展，才能在地方選舉獲得較好成績。

全台6場公職補選今天登場，分別為苗栗縣苗栗市長、雲林縣虎尾鎮長與麥寮鄉長、台東縣大武鄉長、宜蘭縣第4選區縣議員和台中市第15選區市議員。在雲林縣麥寮鄉長部分，無黨籍候選人許忠富晚間自行宣布當選。

柯文哲晚間透過影片表示，選舉結果反映地方選舉仍需要長期經營，他雖然去雲林Long Stay一週，但仍不足以改變結果，民眾黨將來必須更注重地方組織發展，才能在地方選舉獲得較好成績。

此外，柯文哲也透過臉書指出，他深深感謝麥寮鄉親，在這次鄉長補選給民眾黨協助和支持，讓改變麥寮的可能又大大往前了一步。

柯文哲說，這次麥寮鄉長補選，民眾黨拚盡全力、全黨一心，除了立委、議員和黨公職接力到麥寮掃街、站台與街講；他也是9天8夜在麥寮Long Stay，從早輔選到晚，每天晚上去不同職業別的麥寮居民家中住宿，並藉此了解麥寮地方第一線的心聲跟需求。

柯文哲表示，面對選舉結果，顯示民眾黨必須更努力，才能夠感動更多人，讓更多民眾願意給藍綠以外的新選擇一個機會。

柯文哲指出，堅持新政治這條路並不好走，不過民眾黨仍可在每次的選戰過程中，帶給台灣不一樣的選舉風氣，逐漸跳脫傳統舊勢力的泥淖，慢慢開拓新的政治樣貌。

柯文哲強調，民眾黨不會因為這次的失敗而放棄，鄉長補選過程中提到的政見，跟需要改變的方向，仍然會繼續關注，並在立法院著手改革、在地方繼續扎根服務。

柯文哲表示，民眾黨會繼續堅持下去，秉持小草堅韌的精神，努力茁壯，這次選舉民眾黨會反省改進，然後繼續認真工作，相信下一次的選舉，會有更堅強的力量。（編輯：楊蘭軒）1130413