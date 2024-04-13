年改復議案遭指助藍 柯文哲：怪第三者太荒謬

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（中央社記者郭建伸新北市13日電）立法院藍綠陣營昨天就年改修法復議案過招，民眾黨立委在場未投票，民進黨團質疑暗助反年改。民眾黨主席柯文哲今天表示，藍綠兩黨為表決發甲級動員，但一堆人不來，投票結果卻怪第三者，實在太荒謬。

民眾黨團總召黃國昌批評，民眾黨沒有欠民進黨，民進黨團不要表決輸人，或是沒投票給他們的復議案，就詮釋成反年改還怨天怪地，「這種巨嬰行為應該停止了」，民進黨團應自行檢討黨團成員為何沒出來投票。

立法院藍綠陣營昨天就年改修法復議案過招，由於民眾黨立委在場卻沒投票，事後民進黨團幹事長吳思瑤質疑，民眾黨團「明助、支持」國民黨反年改法案重行審查。

民眾黨今天在新莊區農會大樓舉行黨公職共識營，安排學者專家座談，柯文哲與黃國昌在會前接受媒體訪問。

談及昨天年改修法復議案，柯文哲受訪表示，年金改革是藍綠兩黨20幾年累積的共業，但兩黨都不去解決，每天搞表決和政治操作。

他說，昨天表決藍綠兩黨發動甲級動員，兩黨成員卻一堆人不來，民進黨團總召柯建銘也沒到，投票結果卻怪第三者，實在太荒謬。

媒體詢問，民眾黨立委未投票是否有先討論過。柯文哲表示，「有啦」，因為這種事情不是贊成或反對，而應有具體解決辦法。

多位民進黨立委昨天質疑民眾黨立委不僅不投票，黃國昌還乖乖聽國民黨團總召傅崐萁訓話。對此，黃國昌表示，他昨天一早就跟傅崐萁提到民眾黨團決議不會參與表決，但傅崐萁仍欲拜託支持國民黨團提案，民進黨團真的搞不清楚狀況。

黃國昌表示，年改是嚴肅的議題，必須顧及軍公教退休人員的所得替代率以及世代正義，年改至今5年，本來就應重新檢討施行狀況，在相關數字、年改社會效應都不清楚前，民進黨團就以程序動議操作反年改議題，但國家不應再被口號治國繼續亂搞。

針對吳思瑤昨晚在臉書發文表示，黃國昌不想留下出席但不投票的紀錄，因此不只沒投票、也沒簽到。黃國昌說，立法院會是週五、週二一次會，他昨天沒簽到純粹是因為早上太忙，他可在下週二簽到，這是立法院長期的議事慣例，不知道民進黨團是內行人講外行話，還是刻意混淆視聽。

至於國民黨立委盧縣一昨天未出席院會卻有投票紀錄引發爭議，黃國昌表示，若人不在場怎麼會發表決卡，這需要進一步事實確定。

黃國昌說，民進黨永遠以聖人標準要求別人，過去民進黨立委代按表決器爭議很多，真的要請民進黨停止「巨嬰行為」，否則無助國家社會福祉。（編輯：楊蘭軒）1130413