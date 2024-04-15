國會改革法案初審 黃國昌：民進黨跳票8年才該道歉

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（中央社記者陳俊華台北15日電）立法院司法及法制委員會今天初審通過國會改革法案，全數條文保留送協商，民眾黨團總召黃國昌指出，遺憾民進黨將國會改革形容為毀憲亂政，民進黨跳票8年毫無反省，才應向台灣社會道歉。

立法院司法及法制委員會今天併案審查國會改革法案，大致討論過後，進入逐條審查時，民進黨立委不滿會議主席、國民黨立委吳宗憲不讓在場立委進行逐條討論，因此提出40次散會動議，但因人數劣勢並未通過。審查結果，全案初審通過，全數條文保留，交黨團協商。

民進黨團總召柯建銘等人會後舉行記者會質疑，整天下來，藍白合演歷史上最荒謬的一刻、毀憲亂政，歷史焚化爐就等著，藍白也在自掘墳墓。

台灣民眾黨團總召黃國昌晚間向中央社記者表示，非常遺憾執政的民進黨為了反改革、護航行政官員，連民眾引頸期盼的國會改革法案都可以形容為「毀憲亂政」，彷彿已經忘記國會改革，尤其是聽證調查權，不僅前民進黨立委林佳龍曾提案，更是總統蔡英文2016年時的競選政見。

黃國昌提到，今天的法案審查，民進黨團無理取鬧、杯葛議事、宛如巨嬰的表現，都已被直播影像所記錄，像民進黨這種昨是今非、對自己跳票8年的國會改革毫無反省的政黨，才真正應該向台灣社會認錯道歉。

黃國昌強調，至今為止，蔡總統對自己跳票的國會改革未置一語，「請問蔡英文總統，到底要何時為自己的背棄承諾向台灣人民認錯道歉？」（編輯：張若瑤）1130415