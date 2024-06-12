台綠傳內鬼洩密 台鹽：去年3月就已把資料移送檢調

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸、潘智義台北12日電）鏡週刊報導，有台鹽綠能內鬼將協商文件洩露並成為民眾黨立委黃國昌去年直播素材。台鹽公司今天晚間透過新聞稿表示，早於去年3月間，即已將民股股東或其關係企業間，與台綠公司工程承攬可能存在違法疑慮等相關資料移送檢調機關。

台鹽指出，已於今年4月、5月將台綠（台鹽綠能）公司前任高層所涉違法疑慮的相關資料移送給檢調機關，台綠公司也於今年5月針對前述內容提出告訴。台鹽公司與台綠公司會持續與檢調單位合作，共同維護公司權益。

台鹽公司說明，持續協助台綠遵循相關規定及完善公司治理。依台鹽公司子公司管理辦法，台綠公司所提案場視工程規模及金額，依權責劃分由台綠經理部門、台綠董事會、母公司董事長或母公司董事會核定，符合公司治理。

黃國昌去年揭露民間持股介入台鹽綠能，並在臉書指出，台鹽綠能前董事長陳啟昱離開後，換成力暘集團旗下的吳博鑫入主，並找民進黨立委趙天麟施壓，抗拒董事會決議、不甩母公司監管，質疑國營事業淪為民進黨派系權貴分食的禁臠。

鏡週刊今天報導指出，台鹽遭爆料不當管理子公司台鹽綠能，台鹽綠能爆出有內鬼，把協商文件洩露給黃國昌，反而成為直播帶風向素材。

黃國昌今天偕幹事長吳春城、立委林國成今天舉行「國會改革未違憲，民進黨當家鬧事無底線」記者會，並於會後接受媒體訪問。媒體詢問，如何看待遭指有台鹽綠能內鬼洩漏資料。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃國昌表示，這件事明眼人一看就知道，是台鹽綠能內部不同派系的人在鬥來鬥去，民進黨對國營事業最大的殘害，是把自己的人帶到國營事業，並且拉幫結派爭取資源，把國家搞得烏煙瘴氣。

黃國昌表示，他對於國營事業的派系鬥爭毫無興趣，他在追查的是台鹽綠能涉入光電弊案，台綠4大民股股東，全都跟民進黨權貴有關係，這群人胡搞瞎搞、掏空國家資產。（編輯：黃國倫）1130612