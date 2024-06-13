柯建銘再遭檢舉違規吸菸 北市衛生局啟動調查

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（中央社記者陳昱婷台北13日電）繼日前遭民眾檢舉後，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天再遭檢舉於禁菸場所吸菸。台北市衛生局表示，已收到檢舉影片，將依此進行查處，發函請柯建銘陳述意見。

柯建銘日前被民眾檢舉在立法院行政院長休息室內抽菸，涉違反菸害防制法第18條第1項第4款規定。不過，台北市衛生局長陳彥元當時表示，立法院確實是禁菸場所，但因收到的檢舉照片是多年前所拍攝，須提供近期照片才能開罰。

國民黨台北市議員柳采葳透過媒體群組表示，柯建銘是在禁菸場所抽菸的累犯及慣犯，今天又在立法院直播鏡頭前公然抽菸，她已檢附具體的影片及照片向衛生局檢舉，呼籲柯建銘對於違反菸害防制法道歉。

台北市衛生局隨後發布新聞稿表示，將依據檢舉資料進行查處，先發函給遭檢舉的行為人，請他在7天內陳述意見，若未回復則視同放棄陳述意見機會，將逕行依法裁處。

衛生局指出，依據菸害防制法規定，政府機關及公營事業機構所在的室內場所全面禁止吸菸，違反者可處新台幣2000元至1萬元罰鍰。（編輯：戴光育）1130613