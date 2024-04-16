楊寶楨任基隆政策推廣大使 柯文哲：無關藍白合

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（中央社記者陳俊華台北16日電）民眾黨前發言人楊寶楨將擔任基隆政策推廣大使。民眾黨主席柯文哲今天說，基隆有市政推廣行銷的需要，楊寶楨去應徵前他就知情，相信可以扮演好的角色，但無關藍白合，他只是就事論事。

楊寶楨在今年2月落淚請辭民眾黨發言人、立法院黨團副主任職務，動向引發關注。基隆市政府15日表示，因應市府將新設「兒少處」，5月中將邀楊寶楨擔任「2024基隆政策推廣大使」，加強推廣市府相關政策。

柯文哲上午參與台灣民眾黨立法院黨團會議，會後受訪表示，因為最近基隆市政府有市政推廣、行銷的需要，且新成立兒少處，需要有一個擔任婦女、兒童代言人的角色做市政行銷，楊寶楨去應徵就上了。他覺得楊寶楨做那工作絕對沒問題，應該可以扮演好的角色。

基隆市長謝國樑正面臨被民團罷免危機，柯文哲說，他主張法律問題法律解決，不要法律問題政治解決，老實講罷免要有很強的理由，常常搞到讓整個行政受到干擾，「至少我對罷免案的態度是不贊成」。

柯文哲表示，這跟藍白合無關，他只是就事論事，楊寶楨要去應徵前他就知道。至於未來楊寶楨要選台北市松山、信義區市議員，會披白袍還是藍袍，柯文哲說，「你怎麼不認為她（楊寶楨）會不會去基隆選、還是去台中選」，現在講這個太早了。

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有關麥寮鄉長補選民眾黨失利，是否在張家、雲林黨部兩邊得罪。柯文哲表示，民眾黨作為台灣第3大黨，也是力爭上游在求發展，很多事情還是要追求黨的自主性，所以沒有辦法說他得罪誰，如果這樣的話，在目前兩黨政治的現實情況下，難道什麼事都不要做嗎，也不可能。

至於民進黨立委王世堅昨天在廣播節目中，指柯文哲近期有聲量焦慮，安慰他要耐得住寂寞。柯文哲聽完後笑著說，「哈哈哈，奇怪，我哪有什麼聲量焦慮的問題，神經病」。（編輯：郭無患）1130416