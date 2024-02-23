楊寶楨動向受關注 徐巧芯：歡迎離開民眾黨到國民黨

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（中央社記者劉冠廷台北23日電）楊寶楨日前辭去民眾黨發言人、立院黨團副主任職務，國民黨立委徐巧芯今天表示，相信民眾黨會好好珍惜人才，但因為競爭，非常歡迎楊寶楨離開民眾黨到國民黨，但還是要尊重個人意願。

楊寶楨未來動向引發關注，外界有聲音希望國民黨能夠挖角，徐巧芯今天上午透露，確實聽到黨內蠻多人在徵詢。

徐巧芯下午接受媒體訪問時指出，黨內看到楊寶楨的新聞後會好奇，所以詢問她認不認識楊寶楨，但也不只詢問楊寶楨一人，對於這樣的人才離開民眾黨團職務，確實有蠻多人好奇，看未來有無合作的空間。

徐巧芯強調，政黨對於人才的渴求一定擺在第一要務，當然歡迎楊寶楨到國民黨，至於選舉，國民黨有自己的初選程序，不管今天來的人是誰，都要經過黨內程序。

徐巧芯提到，國民黨有良好的初選機制，給年輕人很多機會，不管是2018年、2022年選舉，都讓許多年輕人出來參選，且選上機率非常高，若楊寶楨加入國民黨參與黨內初選，贏面是蠻高的，畢竟楊寶楨曾選過台北市議員，地方上也熟悉。（編輯：謝佳珍、張若瑤）1130223