民眾黨人事調整 吳怡萱接新聞部黃成峻掌組織部

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北21日電）民眾黨中央委員會今天通過組織調整人事案，新聞輿情部主任為前柯辦發言人吳怡萱，並增設社會發展部，由張清俊接任主任。此外，民眾黨組織部主任由桃園市黨部主委黃成峻擔任、組織部副主任為林昭印。

對於黃成峻在地方傳出用人染黑染紅爭議，民眾黨發言人李頂立表示，民眾黨去年曾遭外界質疑是染黑染黃的「民眾堂」，因此對內一直審慎看待用人，若有相關司法案件紀錄，民眾黨會核實調查；即便提報人事案，也會要求出示無刑事記錄證明，並設置3個月觀察期和汰換機制。

民眾黨今天召開中央委員會，通過新任黨務主管人事案，會後由李頂立轉述會議內容。

李頂立表示，中央委員會通過吳怡萱擔任新聞輿情部主任，組織部主任為黃成峻、組織部副主任為林昭印。

談及為何組織部主任由黃成峻接掌，李頂立說，桃園黨部在2024總統大選的表現不錯，最後總統票、政黨票成果，桃園選區表現突出，因此這次人事安排希望能將地方成功經驗複製到中央黨部，並與其他縣市教學相長。

李頂立也表示，民眾黨新設社會發展部，主責社會連結、對外關係、經營民間社團，主任為不分區立委被提名人張清俊、副主任為曾鼎文；另一方面未來民眾黨將獨立設置青年部，目前通過副主任為劉昱鴻；至於台東縣黨部主委則由台東縣議員陳宏宗擔任。

此外，民眾黨前發言人楊寶楨日前離職，因受訪時一度聲淚俱下，外界認為可能與組織內鬥有關。

對此，李頂立表示，楊寶楨的離職消息已經演變成「創作大賽」，但被離職和內鬥消息完全是子虛烏有。

談及楊寶楨離職始末，李頂立表示，楊寶楨過去4年經歷3場選戰，從發言人、文宣部、到黨團副主任，表現都相當出色，這幾年相當辛勞，因此之前就思考選後先休息。

李頂立指出，民眾黨團主任原本懸缺已久，選後民眾黨希望黨團主任應具備高度政治新聞敏感度，也能跟中央黨部溝通暢通，因此最後安排由民眾黨不分區立委候選人陳智菡出任黨團主任，並且經黨團成員投票通過。

李頂立表示，楊寶楨的離職和陳智菡的人事案原因不相干、時序也不相連，但外界把兩者搭在一起擴大解讀非常荒謬，單純的離職與人事重整不需要編故事。（編輯：林興盟）1130221