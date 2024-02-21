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徐千晴指徵才廣告如詐騙集團 鄭運鵬獲賠15萬元

2024/2/21 13:00
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（中央社記者劉世怡台北21日電）民進黨前立委鄭運鵬不滿民眾黨前發言人徐千晴指他的徵才廣告「猶如詐騙集團讓人卻步」，提告求償60萬元遭駁回後，提起上訴，二審今天改判徐女應賠償15萬元。可上訴。

二審的台灣高等法院指出，截圖已顯示「工作機會（0）」等文字，即知並無工作機會，也就是鄭運鵬並無徵才招聘員工情事；且於此網頁點選「工作機會」欄位後，隨即出現「暫無工作機會，可先儲存公司訂閱新工作」等文字，這項查證方式非常容易，所需時間也少，甚至無須支出任何費用，一般人均可輕易做到，徐女應可先行查證。

二審指出，依卷內證據資料等，未能證明徐女已盡合理查證，因此徐女基於虛偽事實所為「猶如詐騙集團讓人卻步」的評論，即無從認為屬合理評論，已侵害鄭運鵬的名譽權，致鄭受有精神上痛苦；審酌兩造身分、地位、經濟狀況等，判徐女賠償精神慰撫金15萬元為適當。

至於，刊登聲明啟事部分，考量本件判決書會公布於司法院網站，任何人均可上網瀏覽或引用轉貼，足以發生回復名譽的效果，因此沒有令徐女刊登聲明啟事必要。

全案緣於，鄭運鵬去年5月3日在臉書PO出民眾黨在人力銀行的徵才資訊，彰化縣黨部秘書起薪為新台幣2萬6400元，他貼文表示，民眾黨用基本工資招聘黨部秘書，驗證柯文哲說「用香蕉只能請猴子」的理論。

時任民眾黨發言人的徐千晴在臉書上反擊，指鄭運鵬的徵才廣告，聯絡人、電話、地址、員工人數都不透露，「猶如詐騙集團讓人卻步」。鄭運鵬要求徐千晴道歉未果，向台北地方法院提起民事訴訟，要求徐千晴賠償60萬元，並在臉書刊登判決要旨。

一審台北地方法院認為，徐女的言論是對可受公評之事表達意見評論，判決鄭運鵬敗訴；鄭運鵬不服提起上訴，二審由台灣高等法院審理，今天宣判。（編輯：張銘坤）1130221

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