二審告贏徐千晴 鄭運鵬：讓他們了解言論自由界線

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（中央社記者王揚宇台北21日電）民進黨前立委鄭運鵬不滿民眾黨前發言人徐千晴指他的徵才廣告「猶如詐騙集團讓人卻步」，提告求償，二審改判徐女賠15萬元。鄭運鵬說，必須讓他們經由司法付出代價，了解言論自由的界線。

鄭運鵬不滿徐千晴指他的徵才廣告「猶如詐騙集團讓人卻步」，提告求償新台幣60萬元遭駁回後，提起上訴，台灣高等法院今天改判徐千晴應賠償15萬元。

對此鄭運鵬在臉書撰文指出，多年以來，他的辦公室主任也很難理解，為什麼對這些涉及個人侮辱、恐嚇的發言以及網路留言，他堅持質詢、提告和上訴，因為他期待台灣法治對於言論自由在每一個個案中，逐漸找到分寸和界線，不能讓民眾誤以為「公眾人物就活該」、在網路發言就無罪、匿名帳號就不用負責。

鄭運鵬說，台灣民眾黨及其黨主席柯文哲並沒有好好看待發言人的社會責任，以為攻擊他人可以不用查證、長相清秀就言論免責，「我認為必須讓他們經由司法付出代價、了解言論自由的界線」，台灣政治風氣才能進步。

鄭運鵬也說，至於一審自以為教忠教孝的假道學，可以超越證據和法律的法官見解，他希望司法院能有所檢討，這種的法律見解不是清高，是脫離法治莫名其妙。高院認為民眾黨、徐千晴連基本查證都不做，當然非言論自由保障範圍。換他請教一審法官，「你的離苦得樂判決在法律上做了什麼？你的離譜，受害者能得樂嗎？」

全案緣於，鄭運鵬去年5月3日在臉書PO出民眾黨在人力銀行的徵才資訊，彰化縣黨部秘書起薪為新台幣2萬6400元，他貼文表示，民眾黨用基本工資招聘黨部秘書，驗證柯文哲說「用香蕉只能請猴子」的理論。

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時任民眾黨發言人的徐千晴在臉書上反擊，指鄭運鵬的徵才廣告，聯絡人、電話、地址、員工人數都不透露，「猶如詐騙集團讓人卻步」。鄭運鵬要求徐千晴道歉未果，向台北地方法院提起民事訴訟，要求徐千晴賠償60萬元，並在臉書刊登判決要旨。

一審台北地方法院認為，徐女的言論是對可受公評之事表達意見評論，判決鄭運鵬敗訴；鄭運鵬不服提起上訴，二審由台灣高等法院審理，今天宣判。（編輯：林興盟）1130221