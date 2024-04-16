立院投票爭議懲處議事人員 綠委：重點是誰按表決器

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北16日電）針對國民黨立委盧縣一投票爭議，立法院長韓國瑜說，議事人員誤認立委將懲處。民進黨立法院黨團今天表示，如果是以懲處議事人員做最後手段，大可不必，重點是哪位國民黨團成員按下表決器。

立法院會12日年改修法復議案表決時，盧縣一未出席院會卻有投票紀錄，引發爭議。韓國瑜今天表示，經查明是因會場幹事誤認立委，造成誤插盧縣一的表決卡，將予以行政懲處；12日當天的第1案表決結果與事實不符，將另訂期處理。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄、副幹事長洪申翰今天在黨團記者會，對上述議題，回應媒體提問。

吳思瑤指出，韓國瑜說12日院會的第1案將另訂期處理，換言之，該案重新再來、表決無效，民進黨團將於今天程序委員會提案，希望將此案列為院會討論事項，重新處理。

吳思瑤表示，韓國瑜說不存在立委代領或冒領表決卡的情形，恐怕是替國民黨團潤飾，國民黨立委難辭其咎，到底是誰明知盧縣一在國外，還執意替盧縣一按鈕表決，國民黨團迄今未說清楚。

莊瑞雄說，如果以懲處議事人員作為最後手段，大可不必，因為事情還是沒有講清楚，當時坐在那個位子的人是誰，而當議事人員將表決卡插入後，到底是誰去按表決器，這才是重點，按表決器的人不是議事人員，怎麼到最後是懲處議事人員。

此外，吳思瑤提到，年改議案的重要性在於，民進黨希望用10年時間，以服務年資35年計算，所得替代率可以從75%調降到60%，而國民黨立委的提案，將使已在逐年遞減的所得替代率終止，如果強行通過，會停在69.5%。

吳思瑤說，這是關鍵的改革，未來院會重新表決相關議案時，國民黨是否要持續恣意妄為、民眾黨是否要繼續當小藍黨，又是一次可以讓大家檢視的機會。

立法院會12日進行年改修法復議案表決，第1案為民進黨團針對立法院會對國民黨立委賴士葆所提公務人員退休資遣撫卹法修正草案、公立學校教職員退休資遣撫卹條例修正草案，及國民黨立委張智倫所提公務人員退休資遣撫卹法修正草案等案所作的決定提出復議。（編輯：謝佳珍）1130416