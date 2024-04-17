立院初審加重虐童刑責 條文設計朝野看法不一送協商

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（中央社記者王揚宇台北17日電）立法院司法及法制委員會今天初審通過刑法加重虐童刑責相關草案，朝野立委對於保護兒少立場一致，但條文內容該如何設計看法不一，因此全數條文保留，送交黨團協商。

立法院司法及法制委員會今天併案審查國民黨立法院黨團及國民黨立委所提，關於加重虐童刑責的刑法第77、286條條文修正草案等10案，法務部次長蔡碧仲等人列席說明，並備質詢。

這次修法重點，包括犯妨害幼童發育罪並受2年以上徒刑宣告者，不適用假釋規定，或是殺害未滿12歲之人處死刑或無期徒刑，以及針對未滿6歲的幼童施以凌虐或以他法，足以妨害其身心的健全或發育者行為者，本刑提高為7年以上，致死者最高可處死刑。

對於立委所提修法版本，蔡碧仲說，該加重就加重、該判死就判死，但相關規定要符合罪責相當性及比例原則。

進入大體討論及逐條討論階段，民進黨立委吳思瑤說，兒虐事件不分政黨，大家都站在同樣的立場，希望優化法制，但加重刑責是否為唯一解方，還是要強化社會安全網等，而討論修法必須合乎比例原則、罪責相當性，也要更慎重。

吳思瑤指出，為使修法更盡周延，委員會今天通過臨時提案，要求法務部、司法院提供更進一步的數據及資料，例如起訴率、定罪率等，這都有助議案的討論，今天是否先大體討論，讓大家發表意見，待相關資料完備後，再進行更周延、完備的討論。

國民黨立委傅崐萁認為，社會期待即刻進行修法，不同黨派有很多意見要保留送朝野協商，建議送朝野協商後，未來第一次的協商，等法務部把資料送抵後再來召集。

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民眾黨立委黃國昌說，法務部及司法院今天送的報告不及格，至於出現法條適用混亂情形，他認為要即時處理；此外，大家對不同刑度該如何調整，如果今天讓協商冷凍期開始跑，接下來的1個月，法務部、司法院可就目前實務的亂象，提出解決問題的修正條文，也能透過執政黨團送修正動議或再修正動議。

經討論後，會議主席、國民黨立委吳宗憲詢問全案是否保留送協商，並表示，如果司法院、法務部對刑度有意見，可以趕快送資料過來，而在場立委未提出反對之意，因此全數條文保留，全案須交由黨團協商。（編輯：郭無患）1130417