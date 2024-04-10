柯文哲麥寮體驗洗蔥 指應鬆綁農業外籍移工規定

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（中央社記者蔡智明雲林縣10日電）民眾黨主席柯文哲今天到雲林縣麥寮鄉霄仁厝體驗洗蔥、綁蔥，他指出台灣農業特殊環境難以全面機械化，政府要鬆綁農業外籍移工工作時地規定，人力才能充分使用。

雲林麥寮鄉長補選將於4月13日舉行，民眾黨推出林宜豊參選，柯文哲在上週五展開雲林Long stay輔選行程，今天上午拜會麥寮霄仁厝種蔥大盤包裝場體驗洗蔥、綁蔥，瞭解農業生產面臨的問題。

柯文哲與種蔥大盤商陳健邦對談時談到農糧產業外籍移工問題，他舉例說到玉井芒果農1年缺工才1個月，各種農產需要工人的時間不同，移工可以全台跑，採完芒果再去做其他的農務。

柯文哲指出，國家相關農業外籍移工法令要靈活，不要限制工作地點與時間，人力才能充分使用，他要叫黨內立法委員去質詢修法，並成立移工人力調度中心。

柯文哲洗蔥時體會不是所有的農作工作都能用機械取代，不過他認為再過幾年人工智慧加機械手臂可以將洗蔥、綁蔥自動化。

柯文哲說，台灣是小農經濟，不像歐美那種經濟規模可以機械化，要完全機械化也沒辦法；台灣農業有自身的特殊問題，傳統產業升級是要按照實際情況，才可達到相對優勢。

麥寮鄉長補選民眾黨推出林宜豊、國民黨提名由綠轉藍的許志豪、前鄉長許忠富以無黨籍參選，還有無黨籍親綠議員許留賓，呈現四腳督局面。（編輯：謝雅竹）1130410