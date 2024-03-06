柯文哲麥寮鄉得票率破3成 鄉長補選民眾黨提名林宜豊

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（中央社記者郭建伸台北6日電）民眾黨中央委員會今天徵召黨員林宜豊投入麥寮鄉長補選，民眾黨發言人李頂立今天表示，柯盈配在麥寮鄉得票近34%，與賴蕭配在伯仲之間，且當地就業機會、年輕人較多，中央委員評估在麥寮鄉推派人選有競爭力。

麥寮鄉前鄉長蔡長昆因當選無效二審定讞而被免職，由雲林縣肉品市場前副總經理邱良閱暫代，雲林縣選委會日前公告將於4月13日補選。

民眾黨中央委員會今天中午開會，會中通過中央黨部及地方黨部人事案，且因前一陣子有票選中央委員請辭，中央委員會今天也通過遞補人選。

李頂立轉述，中央委員會今天通過人事案，包含組織發展部副主任周曉芸、台北市黨部主委張志豪、新北市黨部主委陳世軒、桃園市黨部主委林秋霖、新竹黨部主委李國璋、台中市黨部主委江和樹、彰化縣黨部主委張雪如、南投縣黨部主委簡千翔、嘉義縣黨部主委張啟楷、高雄市黨部主委莊貽量、屏東縣黨部主委林育先、宜蘭縣黨部主委陳琬惠、花蓮縣黨部主委張天民、台東縣黨部主委陳宏宗、金門縣黨部主委吳嘉將，以及澎湖縣黨部主委蕭越。

至於中央委員部分，李頂立透露，3位遞補的中央委員分別是李國璋、孫正華及端木正。

此外，中央委員會今天也通過徵召黨員林宜豊投入麥寮鄉長補選，李頂立指出，中央委員會除了看重林宜豊過去參選經驗，也看到總統大選時柯盈配在麥寮鄉得票率近34%，與民進黨賴蕭配在伯仲之間，也贏過國民黨侯康配，甚至民眾黨政黨票在麥寮鄉得票率也高於全台平均。

李頂立提到，由於麥寮鄉就業機會較多、年輕人較多，中央委員會評估在麥寮鄉推派人選較有競爭力，至於其他補選區域，黨部仍評估是否有其他形式參與。

媒體詢問，主席柯文哲是否未來南下輔選。李頂立回應，會有輔選計畫，未來會再公布。（編輯：張若瑤）1130306