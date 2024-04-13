6場公職補選 國民黨、無黨籍各拿下3勝

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（中央社13日綜合電）地方公職6場補選今天晚間揭曉，若以勝出的候選人參選政黨登記來看政治版圖，國民黨、無黨籍各拿下3勝，但其中無黨籍的黃雯如日前已申請加入國民黨、林嘉弘具有國民黨籍身分。

2024年總統、立委大選今年1月落幕，多名鄉鎮市長、議員轉戰進入國會，共有5個職缺須辦理補選，包括苗栗縣苗栗市長、雲林縣虎尾鎮長、台東縣大武鄉長、宜蘭縣第4選區縣議員及台中市第15選區市議員。另外，雲林縣前麥寮鄉長蔡長昆因當選無效二審定讞遭免職，也須辦理補選，6場補選均在今天舉行投票。

選舉結果，苗栗市長補選部分，國民黨候選人余文忠擁藍軍基本盤優勢，在69個投開票所拿下「全勝」，最終以近62%得票率、1萬2950票大勝民進黨候選人徐筱菁的6905票。

余文忠晚間表示，當選市長後，除兌現選前承諾每年捐薪50萬元做公益、捐出此次選舉補助款，更會把1天當2天用，與縣府團隊配合，努力落實各項政見。

虎尾鄉長補選方面，具國民黨籍的林嘉弘以無黨籍身分參選，因而以跨黨派同時獲國民黨、民眾黨支持，最終以1萬657票獲勝。

林嘉弘表示，有信心無縫接軌配合雲林縣長張麗善及轉戰立委成功的前虎尾鎮長丁學忠的擘劃，積極推動地方施政，讓虎尾未來更好。

麥寮鄉長補選呈現「4腳督」，曾任麥寮鄉長的民進黨員許忠富以無黨籍身分參選，從開票後票數就遙遙領先。

許忠富在自行宣布當選後受訪表示，一直想再回來替麥寮做事，如今當選就是責任的開始。

大武鄉長補選，國民黨提名現任大武鄉代會副主席王景昌，民進黨提名創黨黨員蕭國書，鄉民代表高春花脫離國民黨以無黨籍參選，3人競逐之下，由王景昌勝出。

王景昌指出，感謝鄉親做對的選擇，有信心、能力把大武鄉帶向更好。

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宜蘭縣第4選區（員山鄉）縣議員補選，上演藍萬義、黃雯如捉對廝殺，2人都以無黨籍參選，但藍萬義是民進黨創黨元老、具民進黨籍；黃雯如的丈夫是國民黨籍員山鄉長張宜樺，黃雯如日前也已申請加入國民黨，形同是藍綠對決。投票結果，黃雯如獲得3994票勝出。

台中市第15選舉區（平地原住民）議員補選在5人參選競爭下，其中國民黨候選人吳建德曾在2022市議員選舉落敗，這次捲土重來，在父親前台中市議員吳顯森及哥哥現任市議員吳呈賢全力輔選下，終扳回一城，以1060票獲勝。（編輯：戴光育）1130413