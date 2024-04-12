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首頁 / 政治

宜蘭議員補選 候選人選前之夜掃街催票

2024/4/12 21:03（4/12 21:11 更新）
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宜蘭縣議會第4選舉區（員山鄉）議員補選13日將投票，民進黨支持的無黨籍候選人藍萬義（前右4）12日晚間在民進黨立委陳俊宇（前右3）等人陪同下徒步掃街拜票，為選情做最後衝刺。（藍萬義競選辦公室提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年4月12日
宜蘭縣議會第4選舉區（員山鄉）議員補選13日將投票，民進黨支持的無黨籍候選人藍萬義（前右4）12日晚間在民進黨立委陳俊宇（前右3）等人陪同下徒步掃街拜票，為選情做最後衝刺。（藍萬義競選辦公室提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年4月12日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭12日電）宜蘭縣員山鄉縣議員補選將在明天投票，共有謝萬得、藍萬義、黃雯如、劉燦輝4人以無黨籍身分登記參選。但民進黨力挺藍萬義，國民黨則支持黃雯如，2人今晚掃街，全力催票。

藍萬義選前之夜活動晚間在員山鄉玄開廟集結後出發，徒步掃街拜票，包含民進黨立法委員陳俊宇、蘇澳鎮長李明哲、冬山鄉長林峻輔等人到場力挺。

藍萬義致詞說，感謝支持者在他競選期間相挺，拜託鄉親打電話給外縣市親友，請親友回鄉投票，也請大家再堅持一下，明天投票結束後，他一定會勝出。

陳俊宇表示，拜託鄉親每人再打10通電話幫藍萬義拉票，讓藍萬義能高票當選，相信藍萬義當選後，一定會配合宜蘭縣議會民進黨團運作，共同努力為員山鄉建設打拚。

黃雯如晚間則在丈夫、員山鄉長張宜樺，及宜蘭縣長林姿妙等人陪同下，從競選總部出發沿路掃街拜票。

黃雯如表示，選舉進入倒數階段，懇請鄉親給予她力量，共同對抗外來的黨政名嘴軍團，讓人民作主守護員山鄉，因為員山鄉的建設不能再等待，員山鄉的未來必須閃閃發光，她要讓鄉親感到幸福、快樂。

「政治翻新、溫柔堅定、勇敢領航」，黃雯如說，感謝鄉親一路支持風雨同行，懇請鄉親明天投票支持唯一女性候選人，將神聖的一票投給她。（編輯：方沛清）1130412

宜蘭縣選委會13日將舉行第4選舉區（員山鄉）議員補選，國民黨支持的無黨籍候選人黃雯如（前右2）12日晚間在丈夫、員山鄉長張宜樺（前右3）及宜蘭縣長林姿妙（前右）等人陪同下，從競選總部出發沿路拜票。（黃雯如競選辦公室提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年4月12日
宜蘭縣選委會13日將舉行第4選舉區（員山鄉）議員補選，國民黨支持的無黨籍候選人黃雯如（前右2）12日晚間在丈夫、員山鄉長張宜樺（前右3）及宜蘭縣長林姿妙（前右）等人陪同下，從競選總部出發沿路拜票。（黃雯如競選辦公室提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年4月12日
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