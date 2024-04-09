宜蘭縣議員輔選 王義川酸對手家族政治

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（中央社記者王朝鈺宜蘭9日電）民進黨政策會執行長王義川今天在宜蘭輔選說，民主選舉沒有都給一家在做，先生做完、太太做，想要「家族政治」。宜蘭縣議員候選人黃雯如說，有選民作為後盾，不怕對手抨擊。

宜蘭縣員山鄉縣議員補選將在13日投票，候選人藍萬義今天邀請王義川陪同徒步拜票，藍萬義感謝王義川到場力挺並表示，近期一步一腳印深入基層，到社區與鄉親面對面了解需求，深切感受鄉親對他的期待，也有支持者憂心地告訴他，對手已經開始買票，希望大家不要為了一時的利益，出賣員山的未來。

王義川掃街前受訪指出，今天特地從桃園前來相挺藍萬義，因為這次補選對民進黨、對員山鄉都很重要，也面臨對手可能會賄選、買票，全台都同時補選，反賄選很重要，特別在民主聖地員山鄉，呼籲鄉親千萬不要為了一點錢，輕易把票賣掉，也請檢調全力以赴防堵賄選。

王義川話鋒一轉說，民主選舉沒有都給一家在做的，先生做完、太太做，想要「家族政治」很沒意思，根本想把宜蘭變成花蓮國，非常不應該。王義川意指黃雯如雖以無黨籍參選，但她是國民黨籍，丈夫則是國民黨籍員山鄉長張宜樺。

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對此，黃雯如表示，絕對支持乾淨選風，反對賄選，她的服務決心不分藍綠，許多鄉親疼惜她、支持她，相信只要有鄉親做後盾，她一定能勇敢向前行。

黃雯如競選辦公室指出，有選民作為後盾，不怕對手抨擊，鄉長張宜樺上任6年來的建設成果，相信鄉親都有看到，鄉親也向競選團隊回饋，只要認真把民眾請託做好，相信同心合意之下，黃雯如爭取預算回來，一定能讓鄉政大步向前。（編輯：方沛清）1130409