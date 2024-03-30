東社花蓮論壇又收炸彈恐嚇信 王義川：再寄也沒用

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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）台灣東社在花蓮舉辦「投資未來世代」論壇，連兩場活動都收到炸彈恐嚇信件。民進黨政策會執行長王義川說，台灣是言論自由國家，再寄也沒有用。

台灣東社舉辦花蓮「投資未來世代」論壇，16日邀請民進黨立委黃捷、民進黨前國際事務部主任謝佩芬在花蓮市區某飯店演講，活動開始前收到炸彈恐嚇信件。

今天在鳳林鎮芳草古樹咖啡舉行的第2場「投資未來世代」論壇，業者在活動前也收到炸彈恐嚇信件，要求轉帳新台幣1000萬元，否則會引爆炸彈，以相同手法恐嚇。

主辦單位東社隨即報警，鳳林警分局成立應變小組，到場安全檢查，沒有發現可疑物品或爆裂物，恐嚇信件由花蓮縣警局刑警大隊追查郵件IP位置。

王義川接受媒體聯訪指出，「會幹這種事的只有中國小粉紅」，台灣是言論自由的國家，類似的政治論壇活動每天都有，不用大驚小怪，也不需要寄這種恐嚇信件，真的沒有用。

王義川說，賴清德當選總統後，積極啟動投資青年、投資未來的改革方案，今天跟東部民眾討論如何投資花東年輕人及未來。

受邀出席演講的民進黨發言人、新北市議員卓冠廷說，上次黃捷來也遇到一樣狀況，恐嚇意味很濃厚，無論目的是想讓活動取消或是想紅，都不該用這種方式表達。

面對花蓮場次接連出現炸彈恐嚇信，民進黨花蓮縣黨部指出，兩起炸彈恐嚇信明顯針對民進黨，但不會澆熄對民主的堅持，呼籲警方儘快破案，釐清是否同一人所為。（編輯：唐聲揚）1130330