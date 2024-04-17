楊寶楨任推廣大使採限制標挨批 基市：依法辦理

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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）基隆市政府邀請前民眾黨發言人楊寶楨擔任政策推廣大使，遭質疑未經公告且採限制性招標，決標金額新台幣132萬元，為「量身訂做」標案。市府表示，市府均依法制程序進行。

民進黨政策會執行長王義川今天表示，楊寶楨當基隆政策推廣大使是自己跑去當廠商投標，這個標案採「限制性招標」，當初沒有招標公告，在平台上不會有招標文件，所以不知道招標時的條件是什麼。

王義川說，此案決標金額132萬元，就是基隆市局處長的年薪，此案只有1名投標就是楊寶楨，所以得標了。

王義川表示，此案按照決標公告，市府是利用政府採購法「委託在專業領域具領先地位之自然人或經公告審查優勝之學術或非營利機構進行科技、技術引進、行政或學術研究發展」，所以楊寶楨是一個廠商，履約一年，如果表現不好該怎麼解約。

民進黨基隆市議員鄭文婷表示，這個標案實在讓人家匪夷所思，因為找不到招標公告卻能決標，市政府到底在擔心、害怕什麼，其中有什麼不可告人，市府必須說明清楚。議會審查市府預算時，市府只有提到代言人，沒有推廣大使，希望市政府要依法辦理。

內政部長林右昌的妹妹林宛姿在臉書表示，「厲害耶寶寶，投標廠商只有她（楊寶楨），得標廠商就是她（楊寶楨），基隆政策推廣大使132萬元」。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，楊寶楨擔任「2024基隆政策推廣大使」一案，市府均依法制程序進行，此專案因依「中央機關未達公告金額採購招標辦法」第2條第1項第2款，以及「政府採購法」第18條第4項，不經公告程序，邀請楊寶楨小姐投標議價。

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呂謦煒說，楊寶楨曾擔任廣播節目主持人與媒體相關職務，對於政策推廣與協調具有高度幫助，經營社群媒體富有成效，對年輕人族群的溝通力強，臉書、Instagram聲量都高，正是宣傳基隆現階段重點政策包含青年、兒少、婦幼及家庭面向所需的推廣大使，有助於增強基隆相關政策的曝光度。

呂謦煒說，楊寶楨協助市府的工作內容，包含但不限於，每月需出席至少4場實體活動、廣告拍攝與市政建設的數位行銷推廣，至於契約所訂的價金，必須是推廣大使有檢附出一定數量的工作成果，且經過市府與各業務單位的審認，才能核銷相對應的契約報酬，並非網傳所述為月薪制。（編輯：林恕暉）1130417