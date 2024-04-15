加強網路宣傳 基市府邀楊寶楨擔任政策推廣大使
2024/4/15 19:31
（中央社記者沈如峰基隆15日電）基隆市政府今天表示，5月中將邀請前民眾黨發言人楊寶楨擔任「2024基隆政策推廣大使」，由她在網路宣傳等管道上加強推廣市府相關政策、拉近與民眾距離。
楊寶楨於今年2月落淚請辭民眾黨發言人、立院黨團副主任職務，之後動向引發關注。
基隆市長謝國樑今天透過新聞稿表示，因應市府將新設「兒少處」，楊寶楨形象佳、口條清晰，特別對於將來關於婦幼及兒福政策宣傳，能夠提供更多協助，也能讓市民感覺更親切、更親近，政策不再是離民眾很遠的事情，而是真的攸關大家權益、能促進生活便利性。
楊寶楨透過市府新聞稿表示，擔任大使後希望透過不同媒體、社群管道的宣傳及推廣，讓大家看見基隆多樣風貌。（編輯：陳仁華）1130415
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