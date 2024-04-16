是否改披「藍袍」選議員 楊寶楨：現在談過早

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（中央社記者王朝鈺基隆16日電）前民眾黨發言人楊寶楨將擔任基隆政策推廣大使，對於是否可能改披「藍袍」選議員，楊寶楨今天說，現在談這件事過早，先把推廣基隆市政做好，民眾未來若有需要，她不排除參選。

基隆市長謝國樑上午在市務會議後記者會表示，楊寶楨未來會以推廣大使身分與基隆市政府合作，市府在全市多處推出室內兒童樂園，也推出親子照顧平台，但知道的民眾不多。

謝國樑說，他認為政策沒有問題，但缺少有效推廣，市府也將成立兒童及少年事務處，進一步著力推動兒少政策。楊寶楨在年輕人、婦女、兒少領域都獲得好評，相信在楊寶楨協助推廣下，能帶給市府很多幫助。

楊寶楨說，其他藍營執政的縣市政府也有找過她，很感謝大家願意給她機會，與基隆市政府接洽討論過後，她認為過往政治圈有太多肅殺之氣，她非常認同謝國樑希望能將基隆市打造成為「亞洲最有愛城市」理念，她將協助市府在市政宣傳上散播更多愛和溫暖。

記者詢問，政策推廣大使和發言人差異，及公民團體提罷免謝國樑案會給予哪些協助，楊寶楨說，她並非在市府體制內，她不是市府發言人，而是與市府合作，協助市府推廣政策。至於罷免案，她主要工作在政策推廣部分，基隆市府未來若有任務交辦，她也會配合。

至於是否可能改披「藍袍」參選議員，楊寶楨說，現在談這件事過早，她還是民眾黨籍，她曾在台北市松山、信義區競選議員，的確很多鄉親希望她能再次競選，甚至台中市也在招手，她會先把推廣基隆市政做好，至於選舉就先不想那麼遠，若未來民眾有需要，她也不排除會參選。

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此外，楊寶楨說，民眾黨主席柯文哲4月初就知道她將擔任基隆政策推廣大使，也表達非常支持，基隆市已算是「藍白合」，副市長邱佩琳是民眾黨籍，大家本來就認為基隆有點算是藍白合示範區，她來基隆並不像外界所說「跳船」或「跳槽」，她還是民眾黨員，政黨之間若能降低對立，有更多對話及合作管道，相信是多數民眾所樂見。

不過，記者詢問，柯文哲指楊寶楨擔任基隆政策推廣大使，跟藍白合無關，只是就事論事，楊寶楨說，她並非進入基隆市府體制內，相信基隆市府在用人或與外界合作過程中是不分黨派用人唯才，不用在每個領域都貼上標籤是否為「藍白合」，或許像柯文哲所說就事論事，在更多領域都可以進行合作。（編輯：李錫璋）1130416