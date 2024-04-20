蒐集政策意見 王義川呼籲青年對賴清德說心聲

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（中央社記者賴于榛台北20日電）民進黨舉辦「投資未來世代青年論壇」，蒐集政策意見，總統當選人賴清德預計21日與青年對談。民進黨政策會執行長王義川今天呼籲，青年不滿國家體制就要說出來，別怕講錯話，應勇敢說出心聲。

民進黨為展開青年政策社會溝通，啟動政策對話，今天起舉辦為期2天的「投資未來世代青年論壇」，包含民進黨代理秘書長楊懿珊、王義川等人今天出席致詞，內定行政院副院長鄭麗君也以青平台基金會董事長身分發表專題演講。總統當選人、黨主席賴清德則預計出席明天的閉幕式，聽取論壇討論成果並給予回應。

王義川致詞時說，年輕時也曾參與青年國是會議，當時討論面向廣泛，最主要就是國家為了投資下一代。

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他指出，國家必須照顧年輕人，給予公平機會，如果年輕人不會嗆政府、不會反抗，也不會不滿國家體制、社會現況的話，就枉費身為年輕人，希望青年世代參與論壇千萬不要怕講錯話、不要怕嗆政府被白眼。

王義川呼籲，年輕人不要怕嗆政府，因為相關意見可能都是國家未來政策的參考方向，賴清德明天出席活動聽取年輕人意見，一定是「學生在講、總統就要聽」，大家應該勇敢講出心聲。（編輯：翟思嘉）1130420