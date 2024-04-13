宜蘭員山鄉縣議員補選4搶1 黃雯如自行宣布當選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣13日電）宜蘭縣議會第20屆議員第4選區（員山鄉）補選今天投開票，都以無黨籍參選的候選人藍萬義、黃雯如分獲民進黨與國民黨支持，間接形成藍綠對決。黃雯如傍晚自行宣布當選。

宜蘭縣員山鄉有2席縣議員席次，民主進步黨與中國國民黨各占1席。民進黨前縣議員陳俊宇年初轉戰立委成功當選，遺留的縣議員席次今天進行補選投開票。

補選，共有謝萬得、藍萬義、黃雯如、劉燦輝4人都以無黨籍身分登記參選。

藍萬義是民進黨創黨元老，具民進黨籍。黃雯如的丈夫是國民黨籍員山鄉長張宜樺，黃雯如日前也已申請加入國民黨。

在選前關鍵時刻，民進黨政策會執行長王義川、民進黨立委郭昱晴及莊瑞雄到場輔選藍萬義。王義川更說，民主選舉沒有都給一家在做的，丈夫做完、妻子做，想要「家族政治」很沒意思，根本想把宜蘭變成花蓮國，非常不應該。

黃雯如、張宜樺夫妻在選前喊出「一加一大於二」聯手打造幸福員山，並獲藍營支持，國民黨籍宜蘭縣長林姿妙、宜蘭縣議會議長張勝德等數度站台力挺。競選團隊指出，黃雯如的服務決心不分藍綠。

黃雯如今天傍晚自行宣布當選時表示，她沒有民代政要或名嘴助講，只有鄉民做最大後盾，鄉民的支持讓她感動，未來要帶給鄉民溫暖關懷的服務，帶動員山建設大步向前走。

藍萬義晚間向支持者道歉，他表示，自己努力不夠，今後仍會繼續服務員山鄉民。

宜蘭縣選舉委員會指出，這次補選，黃雯如獲得3994票。當選人名單由中央選舉委員會依法審定後，於4月19日公告。（編輯：戴光育）1130413