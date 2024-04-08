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宜蘭議員補選政見會缺席挨批 藍萬義稱登記漏勾

2024/4/8 20:15
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（中央社記者王朝鈺宜蘭8日電）宜蘭縣選委會今天舉辦員山鄉縣議員補選公辦政見發表會，4名候選人僅藍萬義缺席，競選對手謝萬得質疑「靠勢」。藍萬義回應表示，因登記參選時疏忽，漏勾選參與政見發表會。

宜蘭縣員山鄉（第4選區）縣議員補選將於13日投票，共有謝萬得、藍萬義、黃雯如、劉燦輝4人都以無黨籍身分登記參選，宜蘭縣選舉委員會下午在財團法人大三鬮慈惠寺文康活動中心舉辦公辦政見發表會，4名候選人中僅藍萬義沒有到場發表政見。

謝萬得發表政見指出，請教藍萬義今天為何沒出席政見發表會，發表會是很好的機會能向鄉民報告政見，如何能讓員山鄉更好，藍萬義是「靠勢」不出席，或是不敢出席，藍萬義聲聲句句說要顧好員山鄉，卻不出席政見發表會重要場合，鄉民如何能寄望藍萬義會出席議會開議，顧好員山鄉。

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對此，藍萬義回應表示，因為登記參選時疏忽，漏勾選參與政見發表會，因此未能到場發表政見。他過去16年的基層服務經歷，非常清楚員山鄉需要什麼，也非常清楚民意代表該做什麼事，參選前就積極準備政見、文宣，近日選委會公告時才得知他是唯一沒有參與政見發表會的候選人。

藍萬義指出，原本乏人問津的政見發表會，意外讓媒體關注各候選人的政見，他的政績落實在鄉親看得見、有需要的地方。政見也會透過家戶拜訪、文宣、短影音向民眾說明，不只在政見會才能說明政見。距離選舉剩不到1週時間，會安排拜訪行程，加強與民眾對話、拜票。（編輯：戴光育）1130408

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