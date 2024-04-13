苗栗市長補選 國民黨余文忠獲逾6成得票勝出

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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）第12屆苗栗市長補選今晚落幕，選前喊出獲得全市28里里長一致推薦的國民黨候選人余文忠以逾6成得票率勝出，他發表勝選感言時指出，會把1天當2天用，努力推動市政建設。

國民黨籍前苗栗市長邱鎮軍轉戰國會當選立委後，所遺2年多任期依法辦理補選，今天舉行投票，共有余文忠、民進黨徐筱菁、無黨籍林志豪3人競逐。

根據苗栗縣選委會提供計票結果，苗栗市第12屆市長補選選舉人數7萬1790人，1號林志豪1049票、2號徐筱菁6905票、3號余文忠1萬2950票，無效票176張，投票率29.36%。

下午4時投票截止後，進行開票作業，余文忠得票數一路領先，支持者聚集在競選總部門口觀看計票統計，不時響起歡呼掌聲，隨著票數差距拉開，最後余文忠在全市69個投開票所都勝出。

余文忠發表勝選感言時一度感動哽咽，他指出，感謝選戰期間，從中央到地方政治意見領袖及苗栗市各里長、市民代表、社團組織及選民的熱情相挺，他也向競選對手徐筱菁、林志豪致敬。

他表示，補選的投票率偏低，希望立法院未來能推動不在籍投票，讓無法返鄉的外地遊子也能投票支持心中屬意人選。

對於補選市長任期僅剩約2年半，他指出，會把1天當2天用，努力推動各項政見，並與苗栗縣府積極配合，希望苗栗市能扮演18鄉鎮市中的示範市。

余文忠表示，不清楚市長薪資待遇，但他會兌現選前承諾，每年捐薪新台幣50萬元做公益，並在公所成立濟弱扶貧專戶，這次補選獲得選舉補助款也將全數挹注，並號召各界踴躍響應，作為各里臨時急難救助支出，讓苗栗市成為揚善的城市、讓善循環。

苗栗市長補選，余文忠勝出，國民黨主席朱立倫第一時間致電祝賀。苗栗縣長鍾東錦也帶著妻女全家現身余文忠競選總部贈紅榜、一起切蛋糕。

鍾東錦表示，這次補選除有28里長一致支持，也要感謝國民黨苗栗縣議員楊明燁、鄭碧玉，2人在黨內初選雖以些微差距落敗但仍全力輔選，顯示「團結就是最好的力量」，同時也展現余文忠平日努力認真耕耘基層，獲鄉親肯定。

鍾東錦指出，苗栗縣府各局處未來將全力配合苗栗市進步與建設，尤其都市通盤檢討要快馬加鞭，對於余文忠所提於民有利的政見會予以協助一起努力，苗栗市是苗栗縣行政中樞，希望特別在市容、交通要更加提升，讓市民幸福快樂有榮譽感。

補選結果揭曉後，徐筱菁落敗，她的支持者獻上擁抱，鼓勵她加油。

徐筱菁表示，苗栗縣向來是民進黨艱困選區，苗栗市更是「艱困中的艱困」，除了藍大於綠基本盤而相對處於劣勢，也要歸咎她努力不夠，在緊湊的補選時間內沒辦法爭取更多選民認同。（編輯：戴光育）1130413

第12屆苗栗市長補選結果13日揭曉，由國民黨候選人余文忠（左2）順利出線，苗栗縣長鍾東錦（右2）到場祝賀，期許未來縣府與苗栗市共同推動各項地方建設，讓市民幸福快樂有榮譽感。中央社記者管瑞平攝 113年4月13日