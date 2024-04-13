苗栗市長補選 余文忠、林志豪、徐筱菁完成投票

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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗市長補選今天舉行投票，3名候選人國民黨余文忠、無黨籍林志豪、民進黨徐筱菁上午分別完成投票，3人談及此次補選，都以正面樂觀角度看待。

第12屆苗栗縣苗栗市長補選，國民黨提名現任縣議員余文忠、民進黨由縣議員徐筱菁披掛上陣，另有無黨籍林志豪加入戰局。

余文忠上午10時許由苗栗市民代表會副主席王封台陪同，先於設在玉清宮的投開票所完成投票，隨後也在玉清宮上香祈福。他受訪時表示，選前黃金週的車隊掃街拜票，感受到選民熱情支持，心情有些激動，昨晚有點失眠，呼籲選民無論心中支持誰，今天都要出門投下神聖一票，展現苗栗市選民的政治素養。

林志豪大約於上午10時30分單槍匹馬現身投開票所，身為4寶爸的他指出，要與妻子分工顧小孩，因此沒有一起投票。被問及心情如何，他說，昨晚睡得還不錯，非常感謝市民勇敢站出來投票，不管傍晚開票結果如何，相信市民都會做出最好的決定。

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徐筱菁則是在上午11時許與家人一起前往投票，弟弟還專程從台北返鄉陪同。她指出，選戰至昨晚告一段落，今天讓自己睡飽一點，心情還不錯。

選舉投票時間至下午4時截止，苗栗市28里共設有69個投開票所，苗栗縣選舉委員會評估連假剛過，外地遊子返鄉投票狀況不樂觀，且補選投票率一般較低，若下午投票率顯著提升，預估晚間6時30分前應可完成開、計票作業，甚至更早一點選舉結果就會出爐。（編輯：李錫璋）1130413