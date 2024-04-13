更多編輯台推薦新聞：
倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大
文化

倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大

寶林茶室案馬偕醫護耳尖抓住關鍵字 2小時火速鎖定邦克列酸
生活

寶林茶室案馬偕醫護耳尖抓住關鍵字 2小時火速鎖定邦克列酸

龐貝遺址出土宴會廳 精美壁畫展現古羅馬中上階級生活
國際

龐貝遺址出土宴會廳 精美壁畫展現古羅馬中上階級生活

天氣少雨東勢林場螢火蟲大爆發 每晚可見20萬隻
地方

天氣少雨東勢林場螢火蟲大爆發 每晚可見20萬隻

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

苗栗市長補選 余文忠、林志豪、徐筱菁完成投票

2024/4/13 13:29（4/13 14:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第12屆苗栗市長補選13日舉行投票，民進黨候選人徐筱菁單完成投票後表示，心情平靜，期待有好消息。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 113年4月13日
第12屆苗栗市長補選13日舉行投票，民進黨候選人徐筱菁單完成投票後表示，心情平靜，期待有好消息。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 113年4月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗市長補選今天舉行投票，3名候選人國民黨余文忠、無黨籍林志豪、民進黨徐筱菁上午分別完成投票，3人談及此次補選，都以正面樂觀角度看待。

第12屆苗栗縣苗栗市長補選，國民黨提名現任縣議員余文忠、民進黨由縣議員徐筱菁披掛上陣，另有無黨籍林志豪加入戰局。

余文忠上午10時許由苗栗市民代表會副主席王封台陪同，先於設在玉清宮的投開票所完成投票，隨後也在玉清宮上香祈福。他受訪時表示，選前黃金週的車隊掃街拜票，感受到選民熱情支持，心情有些激動，昨晚有點失眠，呼籲選民無論心中支持誰，今天都要出門投下神聖一票，展現苗栗市選民的政治素養。

林志豪大約於上午10時30分單槍匹馬現身投開票所，身為4寶爸的他指出，要與妻子分工顧小孩，因此沒有一起投票。被問及心情如何，他說，昨晚睡得還不錯，非常感謝市民勇敢站出來投票，不管傍晚開票結果如何，相信市民都會做出最好的決定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

徐筱菁則是在上午11時許與家人一起前往投票，弟弟還專程從台北返鄉陪同。她指出，選戰至昨晚告一段落，今天讓自己睡飽一點，心情還不錯。

選舉投票時間至下午4時截止，苗栗市28里共設有69個投開票所，苗栗縣選舉委員會評估連假剛過，外地遊子返鄉投票狀況不樂觀，且補選投票率一般較低，若下午投票率顯著提升，預估晚間6時30分前應可完成開、計票作業，甚至更早一點選舉結果就會出爐。（編輯：李錫璋）1130413

#余文忠
#林志豪
#徐筱菁
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.25