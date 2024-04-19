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中選會：新竹縣、台東縣議員缺額補選 6/1投票

2024/4/19 16:57（4/19 17:12 更新）
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投票示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北19日電）中央選舉委員會今天舉行委員會議，會中討論通過新竹縣議會第20屆議員第7選舉區、台東縣議會第20屆議員第16選舉區缺額補選投票日期，定於113年6月1日上午8時到下午4時舉行投票。

中央選舉委員會透過新聞稿表示，新竹縣議會第20屆議員選舉第7選舉區選出的議員鄭昱芸、台東縣議會第20屆議員選舉第16選舉區選出的議員黃碧妹，分別經內政部在3月13日、3月20日解除議員職權。

中選會說，新竹縣議會第20屆議員選舉第7選舉區及台東縣議會第20屆議員選舉第16選舉區，應選名額均為1名，經內政部解除議員職權後，導致該選舉區缺額均達1/2以上，且所遺任期超過2年，依地方制度法規定應辦理補選。

中選會委員會議討論通過，這2名議員缺額補選投票日期，訂為113年6月1日星期六，投票起、止時間為上午8時到下午4時。

鄭昱芸詐領助理費，一審依貪污罪判處有期徒刑7年4月，二審依情堪憫恕規定減輕改判3年8月，3月13日最高法院駁回上訴定讞。黃碧妹涉嫌詐領議會出席費等津貼新台幣4900元，一、二審均依利用職務機會詐取財物罪判處1年10月徒刑，褫奪公權1年，緩刑2年；3月20日最高法院駁回上訴，定讞。（編輯：林興盟）1130419

#中選會
#黃碧妹
#鄭昱芸
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