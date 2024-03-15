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首頁 / 政治

中選會審定通過 台中宜蘭議員缺額補選候選人資格

2024/3/15 17:07
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（中央社記者陳俊華台北15日電）台中市第15選舉區議員及宜蘭縣第4選舉區議員缺額補選4月13日投票，中選會今天審定候選人資格都符合規定；台中市選舉委員會及宜蘭縣選舉委員會3月26日辦理號次抽籤。

中央選舉委員會透過新聞稿表示，台中市第15選舉區計有吳軍、余俊宏、吳建德、曾健基、林清發等5人申請登記；宜蘭縣第4選舉區計有謝萬得、藍萬義、劉燦輝、黃雯如等4人申請登記。

中選會指出，候選人資格經中選會審定結果，台中市第15選舉區5人、宜蘭縣第4選舉區4人都符合規定，將由台中市選舉委員會及宜蘭縣選舉委員會在3月26日辦理候選人姓名號次抽籤。

中選會說，這兩個選舉區缺額補選，4月13日投票，投票時間為上午8時到下午4時。

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中選會說，台中市議會第4屆議員選舉第15選舉區選出的議員黃仁、宜蘭縣議會第20屆議員選舉第4選舉區選出的議員陳俊宇，在111年12月25日就職，任期4年。依第11屆立法委員選舉選舉結果，黃仁當選平地原住民立委、陳俊宇當選宜蘭縣選舉區立委。

中選會指出，台中市議會第4屆議員第15選舉區及宜蘭縣議會第20屆議員第4選舉區，應選名額分別為1名及2名，但黃仁、陳俊宇已在113年2月1日宣誓就職第11屆立法委員，並在同日辭去議員職務，導致議員名額出缺，各該選舉區其缺額達1/2以上，且所遺任期超過2年，依地方制度法規定應辦理補選。（編輯：謝佳珍）1130315

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