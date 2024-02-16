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首頁 / 政治

台中平地原住民、宜蘭員山鄉議員缺額補選 4/13投票

2024/2/16 16:05
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（中央社記者陳俊華台北16日電）中央選舉委員會今天舉行委員會議，會中討論通過台中市議會第4屆議員第15選舉區（平地原住民）、宜蘭縣議會第20屆議員第4選舉區缺額補選投票日期，定於民國113年4月13日星期六舉行投票。

中選會透過新聞稿表示，台中市議會第4屆議員選舉第15選舉區選出的議員黃仁、宜蘭縣議會第20屆議員選舉第4選舉區選出的議員陳俊宇，在111年12月25日就職，任期4年。依第11屆立法委員選舉選舉結果，黃仁當選平地原住民立委、陳俊宇當選宜蘭縣選舉區立委。

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中選會指出，台中市議會第4屆議員第15選舉區及宜蘭縣議會第20屆議員第4選舉區，應選名額分別為1名及2名，但黃仁、陳俊宇已在113年2月1日宣誓就職第11屆立法委員，並在同日辭去議員職務，導致議員名額出缺，各該選舉區其缺額達1/2以上，且所遺任期超過2年，依地方制度法規定應辦理補選。

中選會說明，台中市議會第4屆議員第15選舉區、宜蘭縣議會第20屆議員第4選舉區議員缺額補選投票日期，經中選會委員會議討論通過訂為113年4月13日，投票起、止時間為上午8時至下午4時。（編輯：張若瑤）1130216

#中央選舉委員會
#陳俊宇
#宜蘭縣議會
#黃仁
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