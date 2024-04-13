民進黨台東再吞敗仗 黨員嘆地方經營扎根不深

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（中央社記者盧太城台東縣13日電）民進黨在台東立委選舉挫敗後，大武鄉長補選再吞敗仗，資深黨員感嘆，民進黨缺乏基層經營，要打贏基層選戰相當辛苦，下屆縣市長和基層選舉，甚至立委選舉更加艱困。

民黨台東縣黨部雖然是民進黨最早有自購辦公室的地方黨部，但始終欠缺資源經營地方，尤其是偏鄉和原住民鄉鎮。

根據中央選委會選舉資料庫，2022年基層選舉，台東縣30席縣議員，民進黨僅當選2席；16個鄉鎮市，民進黨僅提名台東市，結果落選，目前台東縣沒有民進黨鄉鎮市長；鄉鎮市民代表部分，全縣總計有136席，民進黨僅有3席，民進黨僅在台東市和卑南鄉有提名人，台東市當選3席；村里長部分，台東市、鹿野鄉、蘭嶼鄉均提名1人，僅有台東市當選1席。

總和來看，台東市的基層選舉包括縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市代表、村里長超過250席次，民進黨僅有2席縣議員、3席鄉鎮市代表、1席里長，總共6席次，其餘大部分都是國民黨籍或是黨友。

這次總統大選，創黨4年的民眾黨柯文哲和吳欣盈在原住民5個鄉鎮和綠島鄉都贏過創黨近40年的民進黨賴清德和蕭美琴。

今年初立委選舉因劉櫂豪脫離民進黨以無黨籍參選，民進黨挫敗，由國民黨提名的前大武鄉長黃建賓當選，民進黨失去經營14年的立委席次。

這次大武鄉長補選再吞敗仗，民進黨提名的蕭國書僅獲得73票，國民黨王景昌獲得1364票，無黨籍高春花955票，懸殊差距，顯現出民進黨基層經營的薄弱，黨員憂心下屆的縣市長和基層選舉恐更加艱困。

前民進黨台東縣黨部主委、擔任過卑南鄉長的許文獻不諱言，民進黨沒有3級黨部（鄉鎮市），欠缺基層經營，要打開基層是相當困難，就算黨中央執政做了很多事，也沒有基層人員幫宣傳。他說，當卑南鄉長時他一票一票經營，看路邊有人就跑過去打招呼、搏感情，民進黨要在台東成長，就必須經營地方，栽培基層人員，基層選舉都要有提名人。（編輯：郭諭儒）1130413