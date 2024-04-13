大武鄉長補選國民黨王景昌勝出 民進黨蕭國書挫敗

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（中央社記者盧太城台東縣13日電）台東縣大武鄉長補選，今天下午投開票，國民黨候選人王景昌大幅領先當選，民進黨候選人蕭國書得票排第3。王景昌表示，他一定有能力把大武鄉帶向更好。

今年1月台東立委選舉，前大武鄉長黃建賓當選，遺缺補選，國民黨提名現任鄉代會副主席王景昌，民進黨提名創黨黨員蕭國書，鄉民代表高春花脫離國民黨以無黨籍參選。

選戰開打，國民黨和民進黨均採高規格輔選，動員黨中央資源，國民黨主席朱立倫、秘書長黃健庭多次到台東輔選。國民黨希望能延續立委勝選氣勢；民進黨希望能從立委敗選中重振士氣。

今天舉行投開票，台東縣選委會估算，投票率為51.03%。大武鄉公所統計得票，王景昌1364票，高春花955票，蕭國書73票。王景昌遙遙領先；高春花雖然敗選也守住她的原住民選票；蕭國書則挫敗。

王景昌接受支持者道賀，他說，感謝鄉親做對的選擇，他擔任鄉長對大武鄉的建設絕不手軟，也會請益背後支持的長輩，一定有能力把大武鄉帶向更好。

國民黨台東縣黨部主委吳秀華表示，感謝王景昌及輔選幹部和大武鄉親的支持，希望王景昌可以延續黃建賓的政績，競選過程中紛紛擾擾就讓它落幕，現在開始全心全意建設大武鄉，未來無論台東縣政府、縣議會、中央黨部都會全力支持，希望王景昌繼續努力讓大武蛻變，讓更多人願意返鄉。

蕭國書表示，他努力不夠，讓大家失望，感謝民進黨台東縣黨部和支持的鄉親，競選團隊已盡力了，清清白白參選，打了一場不可能的任務，為了理想要改變大武鄉，但鄉民的選擇讓他無法實現，「雖然我落選但是我感到很光榮」。

正確當選名單以選舉委員會公告為準。（編輯：郭諭儒）1130413