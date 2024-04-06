蔡壁如抱怨遭阻擋輔選麥寮鄉長 柯文哲：誤會

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（中央社記者黃國芳雲林縣6日電）民眾黨麥寮鄉長補選釀黨內茶壺風暴，前立委蔡壁如抱怨遭黨中央禁止參加麥寮鄉長補選活動；民眾黨主席柯文哲今天表示，已傾全黨力量支持候選人林宜豊，這一定是誤會。

民眾黨日前宣布自昨天起柯文哲到雲林Long stay一週，全力輔選民眾黨提名的麥寮鄉長補選候選人林宜豊。柯文哲下午出席雲林青商會兒童劇場，並接受媒體聯訪，媒體詢問，蔡壁如昨天曾向與台中市黨部主委江和樹抱怨，遭中央黨部祕書長周榆修禁止參加麥寮鄉長的補選活動。

對此，柯文哲表示，這一定是誤會，現在已傾全黨力量支持林宜豊，不可能阻擋黨內其他人共同支持。

另外，虎尾鎮長補選部分，民眾黨已表態支持無黨籍的候選人林嘉弘，媒體詢問，蔡壁如先前站台支持無黨籍候選人黃美瑤，當初是否有向黨中央報備，如果沒有，將會讓外界認為是同黨不同調。

柯文哲說，民眾黨在虎尾鎮長補選沒有提名人選，後經內部討論後，決定支持林嘉弘，因此，在黨中央還沒有決定支持特定人選前，這是屬於個人行為，相信黨中央決定支持人選後，蔡壁如應該不會再為黃美瑤站台。

柯文哲上午陪同林宜豊，前往麥寮菜市場掃街拜票，沿途受到鄉親歡迎，紛紛握手致意，還有民眾高興呼喊「阿伯！」來了，並爭相與柯文哲拍照留念。

現場有攤販拿起麥克風交給柯文哲介紹候選人，柯文哲說，請大家給年輕又為地方努力打拚的年輕人林宜豊一個機會，擺脫地方傳統的政治生態。

柯文哲下午出席青商會兒童劇場後，隨後參加雲林小草見面會，受到熱烈歡迎。

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