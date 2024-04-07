柯文哲雲林參訪企業 為虎尾鎮長候選人林嘉弘打氣

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（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）民眾黨主席柯文哲今天到雲林縣土庫鎮百年製麵廠和可可莊園，向業者取經，並到無黨籍虎尾鎮長候選人林嘉弘競選總部為他加油，期許超越黨派，給鄉親帶來更美好未來。

柯文哲今天在民眾黨雲林縣議員陳乙辰陪同下到土庫鎮的百年萬源製麵廠，聆聽第五代謝語淇講解老店創新之道，隨後學習包裝；下午則到可可莊園參觀。

柯文哲表示，以前在台北根本不知道青農怎麼耕種，唯獨下鄉才了解產業，所以安排與企業面對面談話，了解產業，產生想法，有助於未來所推出的政策更符合地方需求。

柯文哲一行人隨後到林嘉弘競選總部，為其加油打氣，在場支持者高呼「當選！」

林嘉弘雖為無黨籍，但獲藍營支持，外界質疑柯文哲此舉意味藍白合，柯文哲強調，與林嘉弘相識，由於民眾黨在虎尾鎮未推出人選，所以在現有的候選人當中支持好的人選，勉勵林嘉弘認真打拚，贏得勝選。

林嘉弘感謝柯文哲跨黨派支持，不僅日前拍影片向民眾力薦，今天還親自到競選總部加油打氣。林嘉弘表示，虎尾鎮是多元化城市，需要更多聲音、更多鄉親的支持，共同加速虎尾的進步和發展，讓虎尾成為安居樂業的幸福城市。

面對記者詢問花蓮地震是否要捐款、前總統馬英九率團赴中國大陸訪問等議題，柯文哲皆未回應。（編輯：謝雅竹）1130407