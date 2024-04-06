台智光案 柯文哲：已有行賄罪嫌 籲蔣萬安解約

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（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）關於台智光案，民眾黨主席柯文哲今天在雲林表示，目前既然已發現對方行賄的罪嫌，那就請台北市長蔣萬安解約。

柯文哲下午出席雲林青商會兒童劇場並接受媒體聯訪，媒體詢問，郝龍斌日前接受廣播專訪時表示，關於台智光案爭議，這個約出問題的就是柯文哲，柯文哲簽的費率合約比母約超過3倍。

對此，柯文哲表示，大家詢問相同的題目，相同的答案已回應了2週，現在進入第3週，請郝龍斌自己回家在好好研究一下母約與子約的觀念，台北市政府先簽1個母約，往後北市政各機關如果要使用光纖網路，台智光有優先議價權。

柯文哲說，擔任台北市長時，曾與相關局處首長研究如何解約，但中華民國是一個法制國家，對方在還沒有被發現違法事證時，雙方是無法解約的，目前既然已發現對方行賄的罪嫌，那就請蔣萬安解約。

國民黨台北市議員陳重文涉施壓市警局依2017年與台灣智慧光網公司的協議費率，編列錄影監視系統專用網路傳輸服務費預算，日前經台北地檢署聲請羈押獲准；北市府與台通光電公司及其子公司台灣智慧光網的合約爭議再度浮上檯面，並引發柯文哲與蔣萬安多日互槓。（編輯：郭諭儒）1130406