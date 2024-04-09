北市發函台智光終止106年合約 蔣萬安：將重新議價

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北9日電）台北市長蔣萬安今天在議會答詢時表示，已發函給台智光，將終止民國106簽訂的警局專案合約且重新議價，並依法追究責任，除惡務盡。

法務局長連堂凱會後補充，針對台智光合約案，北市警察局與業者簽訂的是子約，且從106年後都是同一份合約，因後續出現相關爭議，市府昨天已發函台智光，將啟動終止在106年簽訂警察局專案合約作業及程序。

據了解，北市府在106年跟台智光簽定的合約報價表並無3M費率，是在109年才與業者議價，費率議價機制從缺，且無審核機制，都是市府發函終止合約的考量因素之一。

台北市議會下午召開定期大會，蔣萬安率市府局處首長列席備詢。民進黨台北市議員林世宗質詢時問到，蔣萬安施政報告未提到台智光案，是否有隱情或壓力還是要護航，且今年1月到3月，市府仍付費用給台智光，根本不合理。

蔣萬安答詢說，此案已在司法調查且不會護航，昨天已發函給台智光終止106年簽定的警局專案合約，將以重新議約為方向，且發函15天後就可生效，對此案就是解決問題，依法追究責任，並要求台智光負責。連堂凱在旁補充，重新議價目標會以調降速率費用為主。

林世宗還送上前台北市長柯文哲署名的鏟子，希望蔣萬安剷除柯文哲留下的弊端。蔣萬安說，針對此案就是面對問題、解決問題，依法依合約追究責任，除惡務盡。蔣萬安最後在議場內收下鏟子。

另方面，蔣萬安被問及保母虐童案時表示，北市府居服中心訪視員目前平均1人要負責訪視約60名保母，虐童案發生後已要求提高訪視次數，且因大部分訪視員起薪低，規劃增加相關費用並以二備金因應，初估訪視員將可增至85人，需要約新台幣500萬元預算。

國民黨議員李明賢則質詢，花蓮地震導致北市許多老舊建物受損，因市府補助鑑定建物費用少，降低住戶意願且不想通報，建議市府提高補助。

對於地震後都更議題，蔣萬安說，花蓮地震後，市府確實收到許多市民通報房屋受損，將規劃啟動老屋健檢計畫，至於目前通報建物受損約800多件，預定3個月內協助民眾完成初步鑑定。

國民黨議員李柏毅則說，食物中毒案頻傳，但北市府「台北市食品中毒事件、環境檢查調查、採檢及送驗工作說明書」規定，中毒案達6人以上，才能要求業者暫停作業及勒令停業，市府應修訂規定，不要拿人命開玩笑。

蔣萬安回應，會重新討論修正規定，朝向若發生食物中毒重症案例，就可要求業者停業，且會訂定更明確的規定，讓衛生局更清楚執法。（編輯：蕭博文）1130409