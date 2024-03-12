男童被虐死震驚社會 北市提7改革計畫守護兒童

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）台北市一名保母受兒福聯盟委託照顧1歲大男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死；北市社會局提出7項改革，包含領證制度、回流訓練、提高訪視頻率、制訂三方共訪機制等。

1名1歲大男童疑遭兒福聯盟、社會局轉介的保母虐死，情節恐怖震驚社會。

北市社會局今天以新聞稿表示，案件發生時社會局立即採取安全隔離動作，將保母姊妹所照顧的其他小孩盡快轉收托，但也因配合偵查不公開原則，未能立即向大眾說明真相。

社會局說，北市目前有4272名保母，但僅有2756名保母正在執業。其中一人的作為讓大家心碎。對此，北市絕不推卸責任，並提出7項改革守護計畫。

社會局指出，首先為改進保母領證制度，增加實務操作課程時數，並增加回流訓練；目前取得保母證照職前訓練為126小時，每年有18小時在職訓練，建議有關保母領照制度應有檢討空間，建議多增加實務操作時數，領照1年卻未收托的保母，如欲執業應完成回流訓練6至10小時後才得以收托。

其次，考量等待出養的無依兒童多為家庭功能不佳，缺乏親屬照顧資源，建議中央政府應修正辦法，建議孩童出養前應改為寄養家庭收托或機構收托；如為保母收托，應全面增加社工訪視頻率為每月2次，並應以看到兒童身心情況為原則，且同時加強與個管社工和轄管保母社工橫向聯繫，掌握兒童狀況。

第3項為建立特殊孩童照顧「三方共訪機制」，以本次案件來說，為新北市社會局社福中心照顧的孩童，由中央委辦兒福聯盟專案辦理並自行委託保母出養前照顧；而北市社會局為保母轄管縣市。建議中央應制訂三方權責縣市共訪機制，以增加社工訪視敏感度，避免孩子傷害被隱藏。

而考量部分父母對全日24小時托育服務的需求，但因全日托育父母親無法每天關照孩子受照顧狀況。為落實守護兒童安全，提高全日托育訪視頻率為一年6訪，即每2個月訪視1次，以協力關照孩子安全。

此外還將辦理家長推薦優質保母計畫，在活動期間由家長推薦優質保母，經由社會局評鑑選拔後辦理獎勵，除了讓保母的辛勞有機會被看到，也得以讓更多保母從中學習。

還有透過居托中心辦理支持性的協力圈活動，促進保母之間情誼交流及舒壓，並加強居家托育中心人員對保母觀察敏銳度，及早發現保母的異常狀況；並提供保母舒壓課程及正念舒壓活動，或轉介心理衛生中心諮商服務，讓保母可以藉由正確舒壓方式進行情緒調解，以良好情緒管理提升照顧品質。

市長蔣萬安也在臉書上表示，受害兒童的年紀介於他的二寶與三寶之間，一想到若自己的孩子發生這種事就心痛不已，深刻理解和體會整個台灣社會對這類事件的深惡痛絕。

蔣萬安呼籲「寧可管太多，不要管太少；寧可撈過界，不要三不管」，中央與地方要共同打造一張能夠接住沉默無聲者的安全網，如何打破本位主義，在委託方、承辦方與保母轄管方之間建立一個共訪機制，一定要請中央整合協調，中央地方攜手合作來完成。（編輯：李錫璋）1130312