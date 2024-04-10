要終止台智光子約 蔣萬安：警用監視器不會斷網

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北10日電）台北市長蔣萬安今天指出，雖要終止警用監視器子約，依照母約台智光仍要提供服務，不會斷網。北市府表示，若15天內台智光未回覆，費率就變成去年核定的1761元。

蔣萬安今天率台北市政府團隊至議會進行施政報告並備詢，北市府與台智光之間的爭議成為質詢焦點。

國民黨北市議員詹為元質詢指出，子約是否已終止。蔣萬安答詢表示，8日已發函。詹為元追問，如果契約終止，台智光先前曾嗆聲要斷網，是否真的會無網路可用。

蔣萬安表示，「不會」，依照母約，台智光仍要持續提供服務。

詹為元指出，既然前台北市長柯文哲在民國106年簽訂的子約價格已違反母約，「這在法律定義上還能叫子約嗎？還是一個新的合約？」既然如此，其實各局處都可以再各自簽定子約，簽訂母約的意義何在。

台北市法務局長連堂凱答詢表示，不管是專案合約還是子約，架構都是由母約衍伸而來。

蔣萬安指出，終止子約的函文已發出，台智光有15天主張權利，接下來才會進到協商議價程序。

連堂凱表示，如果台智光都不回覆，警用監視器費率就按照去年議約的價格，也就是新台幣1761元計算，對方若不服，就走法律訴訟。

國民黨北市議員游淑慧質詢指出，柯文哲刻意把費率與子約牽扯在一起，合約寫的是「優先租用」台智光，但前提是費率不能超過100年中華電信價格的95折，以及當年行政院公告的費率。

她表示，柯文哲在106年簽了一個高於此費率的子約，讓台智光從此拿雞毛當令箭，超越母約而要求特別高的費率，且議價會議紀錄顯示才5分鐘會議就結束，結論只有「照案通過」4個字，費率還全都是業者自己提的，痛批這是串場與配合。

游淑慧指出，這就是為什麼台智光敢向蔣萬安嗆聲，因為「柯文哲好商量啊，5分鐘能結束的事情你們要搞幾個月」。

蔣萬安答詢表示，正是因為不受威脅，才要談7次堅持議價、不讓對方報上來就通過，市府立場踩得很硬。

游淑慧指出，如果柯文哲指稱要公布所有資料，就是指這種幾分鐘就開完的會議紀錄，她很同意，「看看用5、6、7分鐘去議價，叫沒有圖利廠商？叫嚴格把關？」

國民黨北市議員王欣儀質詢表示，蔣市府應該追究前朝簽子約的責任，例如行政瑕疵或有人要負法律責任。連堂凱答詢指出，雖然不能講細節，但檢調的資料是從100年就開始調查。

民眾黨北市議員黃瀞瑩指出，她對台智光案的索資都是市政層面，例如發言人的資料內容、研議解約的下一步等，但都遭以偵查不公開為由拒絕提供，質疑北市府蓋牌且對議員索資根本沒標準。（編輯：戴光育）1130410