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南機場整宅降黃單仍要修繕 北市202校有地震災損

2024/4/8 17:29（4/8 18:21 更新）
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花蓮強震，台北市中正區南機場整建住宅有建物發生受損情況，工作人員8日下午在1樓屋內，進行H型鋼支撐補強施工作業。中央社記者謝佳璋攝 113年4月8日
花蓮強震，台北市中正區南機場整建住宅有建物發生受損情況，工作人員8日下午在1樓屋內，進行H型鋼支撐補強施工作業。中央社記者謝佳璋攝 113年4月8日
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（中央社記者陳怡璇台北8日電）花蓮地震導致南機場整宅受損嚴重，台北市長蔣萬安今天表示，雖然降為黃單依然會列管及修繕；而北市202校也有災損，5月底前完成修繕，初估花費新台幣3400萬元。

南機場整宅在日前花蓮地震中受損嚴重，北市第一時間疏散住戶，後由3大公會至現場會勘，將日前的紅單降為黃單，也就是沒有立即危險到停用程度，住戶可以返家。

蔣萬安今天出席明湖國小兒童月翻轉上下課活動，被問及此議題時表示，黃單並不表示不用修繕，而是持續列管，而且必須要修繕；明天晚上的都更說明會也會再次跟住戶溝通相關方案與程序。

蔣萬安表示，去年10月推出的防災型都更和整宅專案，其實容積已經到了2倍，未來只要都市更新委員會審議通過，不受法定容積2倍上限的限制，專案審查可以用容積獎勵來提高住戶的意願。

蔣萬安並說，教育局回報北市共202校有地震災損，5月底前，針對不影響結構以及耐震係數強度的部分能全部修繕完成，初估經費為3400萬，但已要求各校明天之前回報具體修繕經費，讓北市跟中央申請受災復建補助，如果不夠，會以北市的災害準備金支應，確保學生安全上學不受影響。

另外，媒體提問北市府與台智光警察局子約的終止進度，蔣萬安表示，今天已經發函，啟動終止民國106年簽訂警察局專案合約的作業跟程序。（編輯：方沛清）1130408

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