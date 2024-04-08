住都中心：萬華九號基地將蓋社宅 助南機場都更安置

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（中央社記者陳俊華台北8日電）國家住都中心今天表示，台北市中華路二段的九號基地在去年10月受內政部指示興辦社會住宅，目前已完成可行性評估，未來在時間可配合下，將盡力協助南機場整宅都市更新，提供安置所需。

花蓮3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，是921地震後最大規模地震，全台都能感受明顯搖晃。台北市南機場整宅受損嚴重，建物雖遭判定未達立即停止使用程度，但仍是結構受損要列管需注意安全的建物。

國家住宅及都市更新中心晚間透過新聞稿表示，九號基地位於台北市萬華區青年段，面積約8000平方公尺，是國防部政戰局管理的國有土地，因面積方整且區位條件良好，內政部已於民國112年10月，指示住都中心興辦社宅。

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住都中心說，九號基地與中華路一路之隔，就是台北市政府推動的南機場整宅都市更新案基地。為發揮社宅最大綜效，住都中心受內政部指示興辦社宅時，便與台北市政府多次協商，希望將南機場整宅都市更新的中繼需求納入考量。去年3月初也到南機場整宅駐點辦公室，與負責該案的台北市政府相關單位就推動需求進行討論。

住都中心指出，中華路二段九號基地目前已完成可行性評估，將在今年中啟動專案發包，並結合地方需求與台北市府團隊合作加速推動，希望能早日完工，為南機場整宅都市更新所需的安置提供協助。（編輯：蘇龍麒）1130408