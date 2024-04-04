北市南機場整宅梁柱震損 先臨時支撐續補強結構

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（中央社記者劉建邦台北4日電）花蓮強震，台北市南機場整建住宅發生梁柱爆裂等狀況，市府判定有立即危險，已疏散住戶。結構技師等公會今天派員到場後指出，會先進行臨時性支撐，後續仍需進行補強結構。

花蓮昨天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，台北市中華路2段307巷2號至20號的南機場整宅，多處民宅出現牆壁裂開、樓梯斷裂、梁柱爆開，市長蔣萬安下午到場決定先補強鋼筋後加速推動都更。

台北市政府今天上午發布訊息表示，中正區公所回報忠勤里中華路2段307巷附近民宅有梁柱剝落，經3大技師公會技師判斷有立即危險，昨晚已疏散完成，安置旅館31人、依親30人，共61人，後續由技師進行臨時安全性支撐作業。

當地的忠勤里里長方荷生上午在現場時接受聯訪說，因一樓店面有裝潢，可能會遮蔽梁柱受損，結構技師等公會進場再檢查。

台北市建築師公會副理事長林志崧會勘後接受聯訪表示，307巷2至20號為連棟的5層樓公寓，因屬單跨結構，柱子結構較弱，目前有一家已進行臨時性支撐，其餘住家，會勘後都為獨立柱，後端柱子與磚牆有連結，受地震影響不大。

他指出，已先拆除梁柱外的裝修材料，確認柱子損壞情形，若發現鋼筋有損壞或彎曲，會建議需做臨時性安全性支撐，若住戶方便配合，後續可逐戶檢查每間房屋梁柱狀況，才能精準判斷是否需補強，若無法進行臨時性安全性支撐，後續遇餘震，可能會讓住家有立即危險。

至於民眾如何檢查房屋安全，林志崧說，建議看梁柱是否有破壞及壓碎，若有柱頭看到鋼筋裸露就應該特別注意。針對中華路2段附近居民是否可返家，他建議先補強，因已被列管，需由市府與住戶討論。

中華路2段附近的南機場整宅有一到三期，民國53年落成，共2107戶，為當時北市最先進公寓社區，因完工時代久遠，住宅有不符現代耐震規格等狀況。（編輯：陳清芳）1130404