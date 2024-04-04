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花蓮強震 國土署：全台9建築遭列紅單

2024/4/4 14:15
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（中央社記者賴于榛台北4日電）國土管理署今天說，因花蓮強震，花蓮縣、台北市及新北市皆有民眾電洽請求勘災，總數達181棟，目前列為紅單的有9棟、黃單則為8棟，現正持續勘查中，每天都將更新最新數字。

花蓮強震衝擊部分地區建築，國土管理署今天表示，各地勘災行動還在積極進行中，依據各縣市建管單位回報，目前建築師、土木技師及結構技師昨天第一時間就投入勘查，人數超過160位，且還在持續增加中。

國土管理署說，依據各地建管單位所彙整民眾來電請求勘災的建築物，截至目前為止，花蓮縣、台北市及新北市民眾電洽請求勘災最多，總數有181棟，經過專業人員現地仔細察看受損情形，已經確認為紅單的有9棟，確認為黃單的有8棟。

國土管理署表示，相關情況持續勘查中，目前已請各地方政府每天下午5時定時回報最新統計數字，持續更新，請民眾不必擔心，如果建築物的主要構造有明顯傾斜龜裂情形，可以電洽各地縣市政府請求協助。

國土管理署長吳欣修說，國土署將充分掌握全國各項勘災最新統計資料，並與各地方政府保持密切聯繫，也會全力提供必要協助，同時也要感謝全力投入勘災行動的建築師、土木技師及結構技師們，以及堅守崗位不眠不休進行各項服務救災的直轄市、縣市政府公職人員，表達最誠摯的謝意。

黃單是指建築物非主要結構（室內隔間或天花板等）損壞或鄰近建物傾斜達一定程度以上，致生危險者；紅單則是指建築物主要結構（柱、樑、外牆、樓版、基礎淘空）損壞或建物傾斜達一定程度以上，致生危險者。（編輯：翟思嘉） 1130404

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