更多編輯台推薦新聞：
花蓮地震YOSHIKI捐1000萬日圓 日本全家為台灣募款賑災
國際

花蓮地震YOSHIKI捐1000萬日圓 日本全家為台灣募款賑災

紅球旋風吹到南美館二館 南側入口現蹤湧人潮
文化

紅球旋風吹到南美館二館 南側入口現蹤湧人潮

數位專題／花蓮地震餘震頻傳 震央震度持續追蹤

數位專題／花蓮地震餘震頻傳 震央震度持續追蹤

攝影大師張照堂81歲逝 曾獲金馬終身成就獎、國家文藝獎
文化

攝影大師張照堂81歲逝 曾獲金馬終身成就獎、國家文藝獎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新北土城公寓震後受損228人撤離 住戶盼能盡快返家
首頁 / 生活
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震13/300
首頁 / 生活

震後梁柱破損 土城社區停車場900餘根立柱支撐

2024/4/4 14:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊侃儒新北4日電）花蓮昨天發生芮氏規模7.2強震，新北市多處傳災情，土城區員林街一處屋齡30年的社區地下停車場梁柱破損鋼筋外露扭曲，先架設900多根立柱支撐，之後將進一步做結構補強。

據當地里長表示，該社區有9棟400多戶，因地震影響，其中1棟大樓地下停車場梁柱鋼筋外露，昨天結構技師檢測後，該棟不適合居住，住戶由區公所做安置，其他8棟經檢視後沒有問題，可以繼續居住。

被安置的1名住戶告訴中央社記者，目前還不能進屋，今天從板橋旅館回來關心屋況，看到地下室有支撐補強就比較安心，但目前仍未知何時可以返家。

不便具名的社區主委說，希望市府未來能夠協助設計、規劃社區的結構補強，社區與管委會一定配合，也期望能針對停車場做全面性補強。

新北市長侯友宜今天視察震損建築，接受媒體聯訪時表示，此處社區地下停車場梁柱彎曲變形，市府與專業技師、區公所一起啟動預防性撤離及結構補強，先用立柱支撐，讓房屋安全無虞，未來會跟居民討論補強方式，讓社區居民安心居住。（編輯：陳清芳）1130404

#土城
#花蓮地震
#侯友宜
#新北
403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮觀光待重振 旅宿業貸款融資最高3000萬
172.30.142.209