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花蓮地震新北土城公寓受損228人撤離 住戶盼能盡快返家

2024/4/4 13:38（4/4 14:06 更新）
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（中央社記者楊侃儒新北4日電）花蓮外海昨天發生強震，造成新北市土城區延吉街296巷屋齡41年的二排5層公寓結構受損，80戶228人昨天撤離安置，住戶盼能回家拿重要物品，也擔心房子被認定為危樓。

3樓陳姓住戶告訴中央社記者，因為有3個小孩要照顧，錢、健保卡還在家裡，整夜沒睡就盼各單位告知何時可返家拿取物品；5樓張姓住戶說當地震來時，趕緊揹96歲媽媽、牽著腳受傷的妻子下樓，現在擔心日後安置問題，何時能安全返家，若房子被判定是危樓，後續該如何處理。

新北市長侯友宜表示，昨晚採取預防性撤離，目前有1棟5戶較為嚴重，將加強結構補強，避免餘震影響，其他棟如經土木技師檢測沒問題就可讓民眾返家，今天下午會再針對公寓進行檢測。

新北市土木技師公會理事長賴建宏接受媒體聯訪時表示，地震造成公寓牆面嚴重損傷，會與新北市災害應變中心討論在安全前提下，適度開放住戶返家。

土城區長周晉平隨後在現場向住戶說明，今天下午將安排住戶分批返家拿東西。（編輯：林恕暉）1130404

#花蓮地震
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