更多編輯台推薦新聞：
民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂
政治

民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索
科技

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594
生活

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

新北土城溝渠污染變牛奶色 環保採樣溯源查禍首

2024/1/31 14:34（1/31 15:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市土城區青隆路旁的柑林埤溝遭嚴重污染，充滿白色泡沫且瀰漫惡臭，市府環保局31日表示，持續追查後已鎖定特定對象，將進一步確認是否肇事禍首及污染因素，若確認將重罰。（民眾黃小姐提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年1月31日
新北市土城區青隆路旁的柑林埤溝遭嚴重污染，充滿白色泡沫且瀰漫惡臭，市府環保局31日表示，持續追查後已鎖定特定對象，將進一步確認是否肇事禍首及污染因素，若確認將重罰。（民眾黃小姐提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年1月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市土城區青隆路旁的柑林埤溝遭嚴重污染，白色泡沫伴隨惡臭讓整條溝渠變成牛奶色。環保局今天說，持續追查2個晚上，終於鎖定特定對象，已採樣水質並稽查，確認後將重罰。

土城區上班族黃小姐今天告訴中央社記者，青隆街旁邊的溝渠這2天出現大量泡沫，空氣中瀰漫著有別於發酵腐敗味惡臭，令居民相當難受。當地為溝渠下游，白色泡沫充斥整條溝渠，好像一條牛奶河流，非常誇張。

市府環保局回應記者詢問說，29日晚間9時就已經接獲通報，立即持續派員追查；發生污染地點為柑林埤溝，經過2個晚上溯源追查，至今還在逐一排除涉嫌污染的對象。

環保局表示，由於上游有部分為涵管溝渠，追查水路會有斷點，讓稽查更困難。今天下午除持續採集水樣送請檢驗，也已經初步鎖定對象，將進一步確認是否肇事禍首及污染因素，若確認將重罰。

土城區長周晉平告訴記者表示，柑林埤溝位於重劃區內，持續關注當地遭污染狀況，並將與環保局協力維護環境與水質。（編輯：方沛清）1130131

新北市土城區青隆路旁的柑林埤溝遭嚴重污染，白色泡沫伴隨惡臭讓整條溝渠變成牛奶色。（民眾黃小姐提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年1月31日
新北市土城區青隆路旁的柑林埤溝遭嚴重污染，白色泡沫伴隨惡臭讓整條溝渠變成牛奶色。（民眾黃小姐提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年1月31日
新北市土城區青隆路旁的柑林埤溝遭嚴重污染，白色泡沫伴隨惡臭讓整條溝渠變成牛奶色，市府環保局31日表示，已採樣水質並稽查。（民眾黃小姐提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年1月31日
新北市土城區青隆路旁的柑林埤溝遭嚴重污染，白色泡沫伴隨惡臭讓整條溝渠變成牛奶色，市府環保局31日表示，已採樣水質並稽查。（民眾黃小姐提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年1月31日
新北市土城區青隆路旁的柑林埤溝遭嚴重污染，白色泡沫充斥整條溝渠，好像一條牛奶河流，環保局31日表示，已採集水樣送請檢驗，也已經初步鎖定對象，若確認將重罰。（民眾黃小姐提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年1月31日
新北市土城區青隆路旁的柑林埤溝遭嚴重污染，白色泡沫充斥整條溝渠，好像一條牛奶河流，環保局31日表示，已採集水樣送請檢驗，也已經初步鎖定對象，若確認將重罰。（民眾黃小姐提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年1月31日
#土城
#市府環保局
#周晉平
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.60