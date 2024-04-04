花蓮地震累計9死1058傷646受困 和平礦區人員全數脫困

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）中央災害應變中心統計花蓮地震災情，截至今天下午1時10分止，全國總計有2498件災情，共釀9死、1058傷、646受困、42失聯，原先和平礦場64人已脫困並於中午抵達平地。

花蓮強震災情頻傳，根據中央災害應變中心統計資料顯示，全國災情達2498件，累計造成9死、1058傷、646受困和42人失聯。

其中，重災區花蓮縣部分，目前為9死、193傷、646受困和42人失聯。

中央災害應變中心指出，受困人數部分新增晶英酒店及天祥活動中心內的615人，另還有九曲洞自駕遊客24人、東華大學學生約6人、台8線170K處1人。

原先和平礦場受困64人，中央災害應變中心說，已知全數於中午11時22分下山，並於中午12時30分平安抵達平地。

失聯人數方面，中央災害應變中心說，現仍有九曲洞晶英酒店員工約30人、砂卡礑步道5人（2大3小）、山月村（布洛灣）3人、慈恩站東葦公司2人、中和礦場1人、小錐麓步道1人。

中央災害應變中心說明，針對昨天傳出晶英酒店有4輛交通車共搭載50名員工，要從市區載往酒店，卻於途中失聯。目前已知有3名員工昨天自行脫困並步行至酒店報訊，指其他人仍受困九曲洞一帶，空拍機今天也拍攝到九曲洞受困者身影，正積極搶通道路救援中。

同時，晶英酒店其中1輛交通車昨天在地震後便自行駛離，但因通訊斷聯，直到今天上午才聯繫上，確認車上12人均安。

另外，統計全國疏散撤離共961人，收容安置為31處、619人。（編輯：李錫璋）1130404